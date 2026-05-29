Ukrainos dronų baimė keičia Maskvos veidą: štai kas keliama ant miesto stogų

„Mi-26“ – didžiausias serijinės gamybos sraigtasparnis pasaulyje, kurio maksimali keliamoji galia siekia maždaug 20 tonų – „Pancir-SMD-E“ sistemą gabeno prikabintą išorėje – tai standartinis būdas transportuoti sunkiąją techniką į vietas, kurių antžeminės transporto priemonės negali lengvai pasiekti.
Vaizdo įraše matyti, kaip sraigtasparnis manevruoja su sistema virš, atrodo, didelio biurų ar gyvenamojo pastato stogo viename iš Maskvos rajonų, o sistema ruošiama montavimui.
Konkretus pastatas ir vaizdo įrašo data nebuvo nepriklausomai patvirtinti, tačiau vaizdai atitinka bendrą oro gynybos dislokavimo ant stogų modelį, kurį Rusijos valdžios institucijos bei atvirų šaltinių analitikai dokumentavo visoje Maskvoje nuo tada, kai 2023 m. gegužę Ukrainos dronai pirmą kartą smogė sostinei.
„Pancir-SMD-E“ – tai naujausias „Pancir“ trumpojo nuotolio oro gynybos sistemų šeimos modelis. Jei pirminis „Pancir-S1“ modelis ratinėje platformoje derino 30 mm automatinius pabūklus su 12 parengtų raketų, „SMD-E“ visiškai atsisakė pabūklų ir sutelkė dėmesį į raketas, konkrečiai į dviejų tipų: trumpųjų nuotolių perimamąją raketą „TKB-1055“, veikiančią nuo 500 iki 7000 metrų, ir didesnę raketą „57E6-E“, kurios veikimo nuotolis yra nuo 1200 iki 20 000 metrų.
Viena „Pancir-SMD-E“ baterija gali turėti iki 48 „TKB-1055“ raketų arba iki 12 didesnių „57E6-E“ raketų – arba bet kokį šių dviejų tipų derinį, todėl ji turi žymiai didesnį šaudmenų atsargų kiekį kovai su dronų spiečiais nei originalus „Pancir-S1“.
Sistema vienu metu gali sekti 40 taikinių ir atremti grėsmes, judančias iki 1000 metrų per sekundę greičiu, o jos radaras gali aptikti taikinius, kurių radarinis skerspjūvis yra vienas kvadratinis metras, iki 45 kilometrų nuotoliu.
Dislokavimo ant stogų koncepcija skirta spręsti konkrečią problemą, kurios standartinis „Pancir“ sistemų išdėstymas ant žemės miesto aplinkoje neišsprendžia. Tokiame tankiai užstatytame mieste kaip Maskva pastatai ir kiti statiniai užstoja radaro matomumo horizontą bei riboja antžeminių sistemų veikimo geometriją – o tai reiškia, kad greitai skraidantys dronai gali priartėti prie taikinių žemame aukštyje ir pasislėpę už kliūčių, kol sistema spėja juos užfiksuoti.
Sistemų pakėlimas virš žemės lygio padidina radaro horizontą ir pagerina mažų žemo skrydžio aukščio taikinių aptikimą bei atakavimą, suteikiant sistemai daugiau reakcijos laiko ir aiškesnę matomumo liniją artėjantiems pavojams. Ta pati logika paskatino Rusiją pastatyti specializuotus pakeltus bokštus „Pancir“ baterijoms aplink Maskvos regioną, be tiesioginio dislokavimo ant stogų, matomo ant vyriausybinių pastatų, o dabar, matyt, ir ant civilinių statinių.
Rusijos oro gynybos pajėgumų stiprinimas aplink Maskvą nuolat spartėja. Vien tik 2025 m. Rusija aplink Maskvą dislokavo daugiau nei 40 naujų „Pancir-S1“ sistemų, iš kurių dalis buvo perkelta iš kitų regionų. Jos išdėstytos palei Centrinį aplinkkelį bei netoli miestų ir oro uostų, įskaitant Zelenogrado, Podolsko, Domodedovo ir Žukovskio.
Nuo 2023 m. aplink Rusijos sostinę iš viso buvo įrengta daugiau nei 100 oro gynybos sistemų. Analizuodami palydovinius vaizdus, atvirųjų šaltinių žvalgybininkai nustatė tendenciją, kuri vis labiau primena sovietmečio daugiasluoksnių oro gynybos žiedų, apjuosusių Maskvą Šaltojo karo metais, atkūrimą, o „Pancir“ pozicijos įrengtos netoli arba tiesiogiai ant buvusių sovietinės oro gynybos sistemos „S-25 Berkut“, kuri buvo atsisakyta devintojo dešimtmečio pabaigoje, pozicijų.
Pati „Pancir“ šeimos techninė raida atspindi pamokas, kurias Rusija išmoko susidūrusi su dronų keliamu pavojumi. Kai 2023 m. „Pancir-S1“ sistemos pirmą kartą pasirodė ant Maskvos stogų, jos buvo tokios pačios konfigūracijos, kokios buvo naudojamos Sirijoje, kur jų veiksmingumas kovojant su mažais dronais buvo kritikuojamas kaip nepakankamas.
„SMD-E“ variantas, kurio dislokavimas šią savaitę užfiksuotas „Mi-26“ vaizdo įraše, atspindi iš esmės kitokią projektavimo filosofiją: grynai raketinė gynyba, optimizuota masiniam dronų perėmimui, su šaudmenų dėtuve, galinčiu atlaikyti ilgalaikį spiečių puolimą, o ne ištuštėti po dvylikos šūvių. „Rostek“ 2025 m. birželį patvirtino, kad „Pancir-SMD-E“ skirtos „TKB-1055“ mini raketos baigė valstybinius bandymus ir pradėtos serijinės gamybos, o bendrovė pareiškė, kad „viena „Pancir-SMD-E“ sistema gali sunaikinti dešimtis nepilotuojamų orlaivių“.
Ukrainos dronų operacija prieš Rusijos teritoriją smogė taikiniams įvairiuose Rusijos regionuose ir pasiekė pačią Maskvą – atakos prieš vyriausybinius rajonus ir pramoninius objektus parodė nuolatinį gebėjimą vykdyti gilius smūgius nepaisant vis stiprėjančios daugiasluoksnės Rusijos oro gynybos.
Šios kampanijos operatyvinis rezultatas – Rusija buvo priversta imtis veiksmų, kurių ji nesitikėjo imtis: ginti savo sostinę nuo pigių, sunkiai perimamų nepilotuojamų orlaivių tokiu mastu ir dažnumu, kad tam reikia tūkstančių perimamųjų raketų ir nuolatinės sistemos parengties. Kiekviena „Pancir“ baterija, dislokuota ant Maskvos stogo, yra baterija, kuri nėra dislokuota prie fronto linijos Ukrainoje, o kiekviena raketa, iššauta gindama Maskvą, yra raketa, kurios negalima panaudoti priekinės oro gynybos operacijoms, rašo „Defence Blog“.
