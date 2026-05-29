Ukrainos tyrėjai paviešino, ką rado „Orešnik“ smūgio vietoje

2026 m. gegužės 24 d. paryčiais Rusija paleido „RS-26 Rubež“ raketą, kurią Kremlius reklamuoja „Orešnik“ pavadinimu, į Bilos Cerkvos miestą Kyjivo srityje. Raketos paleidimą patvirtino Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas pulkininkas Jurijus Ihnatas, o ji buvo paleista iš Kapustin Jaro karinio poligono Rusijos Astrachanės srityje – tos pačios paleidimo vietos, iš kurios buvo paleistos abi ankstesnės „Orešnik“ raketos.
Raketa pataikė į Bilos Cerkvos pramoninį rajoną – miestą, kuriame gyvena apie 200 000 žmonių ir kuris yra 80 kilometrų į pietus nuo Ukrainos sostinės. Smūgio zona iš dalies apėmė garažų kooperatyvą, esantį šalia pramoninio objekto, į kurį buvo nukreiptas smūgis. Nukentėjusiųjų nebuvo. Šis smūgis buvo trečiasis patvirtintas šios sistemos panaudojimas kovos sąlygomis po smūgių Dnipro mieste 2024 m. lapkritį ir Lvivo srityje 2026 m. sausį.
Tai, ką raketa gabeno, yra ne mažiau svarbu nei tai, kur ji nukrito. „Orešnik“ kovinės galvutės buvo neaktyvūs imitatoriai – metaliniai ir betoniniai blokai be sprogstamosios medžiagos – būtent tokią konfigūraciją Ukrainos kariuomenė identifikavo visais trimis šios sistemos panaudojimo kovos sąlygomis atvejais.
„Orešnik“ suprojektuota kaip branduolinio ginklo nešėja, galinti gabenti kelias nepriklausomas kovines galvutes, kurios viršutinėje atmosferoje atsiskiria nuo raketos korpuso ir pasileidžia link atskirų taikinių. Naudojant kovinėse operacijose imitacines kovines galvutes, Rusija gali pademonstruoti sistemos veikimo nuotolį, tikslumą ir galutines charakteristikas, nesukeldama tokio masto sunaikinimo, kuris peržengtų politines ribas.
Pataikymo vietos analizė parodė, kad krateriai buvo maždaug trijų metrų skersmens ir dviejų metrų gylio – šie matmenys labiau atitinka sunkių metalų blokus, o ne sprogstamąsias kovines galvutes. Analitikai, lygindami Bilos Cerkvos kraterius su Dnipro ir Lvivo krateriais, nerado reikšmingų skirtumų – o tai paneigia Kremliaus teiginius apie unikalias įsiskverbimo galimybes.
Bila Cerkvos smūgio vietoje surinkti nuolaužos suteikė Ukrainos specialistams iki šiol aiškiausią vaizdą apie „Orešnik“ vidinę sandarą. Tarp rastų komponentų buvo kovinės galvutės išskleidimo blokas, atsakingas už jos korpuso atskyrimą nuo raketinės pakopos, patvirtinantis, kad sistema gabena šešis pagrindinius kovinės galvutės elementus, kurių kiekvienas galutiniame nusileidime suskaidomas į šešias submunicijas, sukurdamas charakteringą 36 taškų smūgio modelį, matomą visų trijų smūgių vaizdo įrašuose. Taip pat buvo surastas laidų blokas, jungiantis atskirus kovinės galvutės elementus. Vadovavimo skyriuje rasti elektroniniai komponentai apėmė įrenginius, kurių pagaminimo data buvo 2018 m. – o tai atitinka ankstesnę „Orešnik“ nuolaužų analizę po smūgio Lvive.
Ukrainos sankcijų politikos komisaras Vladyslavas Vlasiukas patvirtino, kad iš Bilos Cerkvos nuolaužų išgauti elektroniniai komponentai daugiausia buvo pagaminti Rusijos ir Baltarusijos gamintojų: penki komponentai pagaminti Baltarusijoje, o 57 – Rusijoje. Šis pasiskirstymas skiriasi nuo anksčiau karo metu surastų rusiškų raketų, kuriose buvo didesnė Vakarų šalių pagamintų komponentų dalis. V. Vlasiukas atkreipė dėmesį į šį pokytį, tačiau taip pat patvirtino, kad Ukraina pasidalijo šiais duomenimis su tarptautiniais partneriais, kad būtų imtasi tolesnių sankcijų, laikydamasi Ukrainos vyriausybės praktikos skelbti komponentų lygio analizę, siekiant paremti vykdymo veiksmus prieš tiekimo grandines, aprūpinančias Rusijos ginklų gamybą.
OSINT analitikas Kimas Høvikas buvo vienas iš pirmųjų, kuris identifikavo, kad gegužės 23–24 d. naktį galėjo būti paleistos dvi „Orešnik“ raketos, o ne viena. Jis išanalizavo vaizdo įrašus iš dviejų skirtingų vietų ir pastebėjo, kad viena kamera, esanti Donecko mieste, maždaug 0 val. 59 min. filmavo į šiaurę ir užfiksavo požymius, atitinkančius „Orešnik“ smūgį netoli vietovės, kurią jis įvertino kaip esant už Avdijivkos ribų Donecko regione – maždaug 17 minučių prieš patvirtintą smūgį Bilos-Cerkvos mieste 1 val. 16 min.
Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas J. Ihnatas pareiškė, kad turi informacijos tik apie vieną patvirtintą „Orešnik“ panaudojimą – o tai atitinka antrąjį smūgį, įvykusį Rusijos okupuotoje teritorijoje, kur Ukrainos pajėgoms būtų neįmanoma atlikti vertinimo vietoje. Vėliau Volodymyras Zelenskis rašytiniame pranešime prezidentui Trumpui ir JAV Kongresui paminėjo antrąjį smūgį, pateikdamas, atrodo, pirmąjį oficialų Ukrainos pripažinimą, kad buvo paleistos dvi raketos.
Antrosios „Orešnik“ likimas tą naktį – ar tai buvo nesėkmingas smūgis, tyčinis bandymas, ar sėkmingas smūgis į okupuotos teritorijos taikinį – viešai prieinamais šaltiniais lieka nepatvirtintas.
Bendras smūgių skaičius, kuris lydėjo „Orešnik“ paleidimą, mastas buvo didžiulis. Ukrainos karinės oro pajėgos nuo gegužės 23 d. vakaro iki gegužės 24 d. ryto užfiksavo 690 oro ginklų, kurių pagrindinis taikinys buvo Kyjivas.
Į šį paketą įėjo dvi hipergarsinės aerobalistinės raketos „Kh-47M2 Kinžal“, paleistos iš naikintuvų „MiG-31K“ virš Lipecko, trys hipergarsinės raketos „3M22 Cirkon“, paleistos iš okupuotos Krymo ir Kursko sričių, 30 „Iskander-M“ ir „S-400“ balistinių raketų, 54 sparnuotųjų raketų, įskaitant „Kh-101“ ir „Kalibr“ variantus, bei apie 600 „Shahed“ atakos dronų, papildytų radarų klaidinimo dronais.
Ukrainos oro gynyba numušė 44 kruizines raketas ir 11 balistinių raketų, tačiau 16 raketų ir 51 dronas prasiskverbė ir pataikė į 54 vietas visame mieste. Kyjive žuvo du žmonės, dar du – Chersono regione, o beveik 100 buvo sužeista. Penkių aukštų gyvenamasis namas Ševčenkivskio rajone beveik visiškai sugriuvo.
Tai, kad šįkart, po Dnipro ir Lvivo, „Orešnik“ taikiniu pasirinkta Bila Cerkva, rodo sąmoningą geografinį poslinkį Kyjivo regiono link. Kiekvienas paleidimas parodė raketos pasiekiamumą skirtingose Ukrainos dalyse, o kiekvieną kartą buvo naudojami nesprogios kovinės galvutės, leidžiančios surinkti naudingus tikslumo duomenis, tačiau nesukeliančios masinių aukų, kurios priverstų Ukrainos vakarinius partnerius imtis kokybiškai kitokio atsako.
Pirmasis „Orešnik“ smūgis Dnipre sukėlė nedelsiamą politinį spaudimą ir raginimus sukurti naujas atsakymo sistemas. Antrasis smūgis Lvive išplėtė parodytą veikimo nuotolį. Trečiasis, 80 kilometrų nuo Kijevo, perkelia sistemos parodytą taikymo tašką į vietovę, kurią Rusija laiko politiškai jautriausia Ukrainos žemėlapyje.
Nuolaužų laukas Bilos Cerkvos garažų kooperatyve yra nedidelis, krateriai matuojami metrais, o aukų skaičius būtent dėl „Orešnik“ kovinių galvučių yra nulinis. Būtent taip ir buvo suprojektuota naudoti šį ginklą – kaip politinį instrumentą, kuris kalba branduolinių ginklų pristatymo sistemų kalba, tuo pačiu palikdamas erdvės teigti, kad elgiamasi santūriai. Ukrainos tyrėjai rado komponentus, paskelbė specifikacijas ir išsiuntė išvadas savo partneriams, apibendrina „Defence Blog“.
