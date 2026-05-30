Atkasė puodą, pilną aukso, sidabro ir brangakmenių

Komanda šį lobį pavadino „Dirijos lobiu“ – pagal archeologinę vietovę, kurioje jis buvo rastas. Dirija, esanti Rijado pakraštyje, buvo svarbi stotelė islamo piligrimų hadžo kelyje tarp Basros (Irakas) ir Mekos (Saudo Arabija). Pasak Saudo Arabijos paveldo komisijos archeologų, kurie Dirijoje vykdo kasinėjimus jau šešerius metus, organinių liekanų radiokarboninė analizė rodo, kad pagrindinė gyvenvietė egzistavo 743–753 m. laikotarpiu.
Per paskutinį kasinėjimų sezoną archeologai atrado gipsinius vandens baseinus ir kelių gyvenamųjų pastatų sienas. Pastatų viduje jie rado keramikos ir stiklo fragmentų, tačiau didžiausią staigmeną sukėlė keramikinis indas, kuriame buvo daugiau nei 100 papuošalų.
„Vienas iš svarbiausių šio šeštojo sezono atradimų buvo „Dirijos lobio“ atidengimas, kurį sudaro aukso dirbinių, brangakmenių ir oksiduoto vario fragmentų kolekcija“, – sakė Saudo Arabijos paveldo komisijos laboratorijos ekspertas.
Nors Dirija labiau žinoma kaip pirmoji Saudo Arabijos valstybė ir Saudo dinastijos (Saudo Arabijos valdančiosios šeimos) kilmės vieta nuo XVIII a., jos istorija siekia daug toliau.
Lobis greičiausiai buvo paslėptas Abasidų kalifato, kuris įsitvirtino 750 m. ir buvo sunaikintas mongolų 1258 m., pirmaisiais metais. Abasidų kalifai, pavadinti vieno iš Mahometo dėdžių garbei, padėjo įkurti islamo aukso amžių, kurio metu klestėjo kultūrinė ir mokslinė veikla. Geografiškai Abasidų imperija driekėsi nuo Šiaurės Afrikos iki Irano, tačiau daugiausia buvo sutelkta Arabijos pusiasalyje ir dabartiniame Irake, o jos sostine buvo Bagdadas.
Pagal islamo tradiciją kiekvienas suaugęs žmogus, kuris gali sau tai leisti ir yra fiziškai pajėgus, privalo bent kartą atlikti piligrimystę – vadinamąjį hadžą – į švenčiausią islamo miestą Meką. Abasidų laikotarpiu Dirija buvo svarbi stotelė piligrimystės kelyje tarp Basros, uostamiesčio pietų Irake prie Arabijos įlankos, ir Mekos, esančios Saudo Arabijos vakariniame krante.
Ekspertai dar nežino, kodėl Dirijoje buvo užkasti gėlių raštais ir geometriniais motyvais puošti papuošalai ir ar jie priklausė piligrimui. Tačiau aišku, kad šiuos dirbinius pagamino meistriški metalo apdirbėjai, formuodami aukso lakštus, juos reljefiškai apdirbdami ir inkrustuodami pusbrangiais akmenimis.
Ateityje Dirijoje planuojami papildomi archeologiniai kasinėjimai, rašo „Live Science“.
