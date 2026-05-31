Istorinė Nidos atviruko paslaptis: kas tas mįslingas vyras, besislepiantis žvejų trobos šešėlyje?

Smalsumas šįkart prikaustė dėmesį prie vieno žinomiausių, meniškiausių prieškario Kuršių nerijos atvirukų, kuriame įamžinta akimirka Nidoje: blausiai apšviestoje troboje tinklus taisanti moteris. Tik ne ji užsuko įdomaus detektyvo vilkiuką: tai – paslaptingasis, šešėliuose tūnantis vyriškis.
Ar gali būti, kad šis meistriškai atliktas darbas suvedė du aistringus Kuršių nerijos gerbėjus: itin mįslingo likimo vokiečių fotografą Fritzą Krauskopfą (1882–1945) ir pirmosios knygos lietuvių kalba apie pusiasalį autorių Juozą Pronskų (1893–1984)?
Jautėsi savas
XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje Kuršių nerija buvo tapusi vienu populiariausių atvirukų leidėjų taikinių, kadangi egzotiškas kraštas masino daugybę turistų iš Vokietijos bei kitų Vakarų Europos valstybių. Fotografai įamžintus vaizdus paversdavo ir puikia komercine preke, ir reklama pačiam pusiasaliui.
Vienas intensyviausiai XX a. 3–4 dešimtmečiais dirbusių fotografų buvo Karaliaučiuje gyvenęs ir ten savo studiją turėjęs F. Krauskopfas. Jo darbai pirmiausia išsiskyrė natūraliais vaizdais: vokietis niekada nenaudojo retušavimo ir itin retais atvejais surežisuodavo savo kadrus.
Pats mįslingo likimo (neaiškiomis aplinkybėmis mirė 1945 m. gruodį Karaliaučiuje. Kūnas – nerastas, neidentifikuotas, todėl nėra net kapo) fotografas buvo dažnas svečias Kuršių nerijoje, sugebėjęs rasti bendrą kalbą su vietiniais, kas ir paaiškintų įspūdingų kadrų gimimą.
Tiesa, fotografo metodai buvo savotiški: Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomi buvę slapti 1937 m. lietuvių dokumentai liudija, kad jis mėgo „papirkinėti“ žvejus.
„F. Krauskopfas, kaip eilę metų Neringoje vasarojęs, žvejų tarpe turi daug pažįstamų. Neva fotografavimo tikslu jis daug kartų plaukia su žvejais į marias žvejoti ir paskui už tai, kad žvejai jį ima kartu – grįžę iš žvejybos girtuokliauja, Krauskopfas jiems fundija. Man pats Krauskopfas pasisakė, kad pernai vienu kartu žvejams pafundijęs apie 20 bonkų degtinės“, – rašoma žyma „Konfidencialiai“ paženklintame Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje rašte Užsienio reikalų ministerijai Kaune (pasirašė pasiuntinybės patarėjas Kazys Karečka).
Tačiau aptariamame kontekste ši detalė įdomi tik kaip liudijimas apie vokiečio savotišką įsiliejimą į Kuršių nerijos žvejų bendruomenę. Tame pačiame dokumente nurodoma, neva fotografas buvo NSDAP (Nacionalistinės socialistinės vokiečių darbininkų, kitaip – Nacių partijos) narys. Natūralu, kad jo veikla domėjosi Lietuvos žvalgyba, todėl ir apibūdinimai – ne patys geriausi.
Šioje vietoje galima stabtelėti ir grįžti prie paties fotografo darbo analizės.
Meistro prisilietimas
Aptariamas atvirukas, pavadintas „Beim Netzestricken“ (liet. Mezgant tinklus), buvo išleistas apie 1932 m. Tai – vienas įspūdingiausių F. Krauskopfo darbų. Pirmiausia, labai retai fotografai tiražuodavo (o gal ir fotografuodavo) Kuršių nerijos namų vidų. Tad vien pasirinkimas pademonstruoti tinklų gamybą autentiškoje aplinkoje, prikalbinus pozuoti vietinę nidiškę, vertas dėmesio.
Tačiau kad ir kokią gerą idėją turėtum, ji bus nieko verta, jei nepavyks sumanymo tinkamai įgyvendinti. Šis F. Krauskopfo kadras tiek siužetu, tiek nuotaika, tiek fotografavimo technikos burtais yra tiesiog šedevras. Ne kartą iš naujo perleistas atvirukas tapo savotišku Nidos simboliu – nes meistriškai perteikė ramią, autentišką tarpukario žvejų kasdienybę.
Didelio formato dumplinį fotoaparatą į trobą atsinešęs F. Krauskopfas ilgai ruošėsi, laukė, stebėjo, net dėliojo daiktus, norėdamas pasiekti tą efektą, kurį mes matome. Jis niekada nenaudojo blykstės – visa magija buvo sukurta pasitelkiant natūralią Nidos saulę ir trobos šešėlius.
Nuotrauka reikalavo ilgo išlaikymo ir šviesos suvaldymo (pro langą sklindanti šviesa turi „piešti“ tinklų tekstūrą). Fotografas sąmoningai pasirinko fotografavimą prieš šviesą, t. y. langą. Ne veltui F. Krauskopfas buvo vadinamosios „šviesos tapybos“ meistru.
Jis naudojo technikas, kurios tarpukariu reikalavo didžiulės kantrybės ir preciziškumo: tai – ilga ekspozicija (išlaikymas), ortochromatinės stiklo plokštelės (fotografavo ne į juostelę, o į didelio formato stiklo negatyvus).
Vokietis naudojo aukštos kokybės objektyvus, kurie to meto sąlygomis šiek tiek „sklaidydavo“ ryškią šviesą. Tai sukurdavo romantišką, beveik nostalgišką atmosferą, kurią matome šiame atviruke.
Nepriekaištingai sustatyti objektai priešais šviesos šaltinį (langą). Šviesa iš nugaros apšvietė plonus žvejybinio tinklo siūlus, todėl jie atrodė lyg švytintys. Ši technika pabrėžė tekstūras – tinklo mazgus, medinių grindų nelygumus ir drabužių audinį. Dėl savito (išlaukto, pagauto!) apšvietimo tinklai atrodo ne kaip darbinis įrankis, o kaip permatomas šydas. Matosi kiekviena kilpa ir mazgas.
Be kita ko, baltas, porcelianinis kavinukas ant stalo padėtas ne šiaip sau. Kaip ir ant tamsios, rąstinės sienos pakabintas laikraščio lapas, kuris lyg tyčia atsidūrė kadre. Tai – triukai: šviesus kavinukas ir popieriaus plotas tamsioje troboje suveikė kaip papildomi šviesos atšvaitai, padėję „ištraukti“ detales šešėlyje esančioje sienos pusėje.
Mįslingasis inteligentas
Savotiškas svetimkūnis. Iš pirmo žvilgsnio taip atrodo kampe sėdintis ir tarsi žvejišką idilę sudraskantis skrybėlėtasis vyriškis. Jis yra kukliai apsirengusios, vietos dvasia alsuojančios tinklų mezgėjos antipodas: su kostiumu, inteligentiškos išvaizdos, nedominuojantis, tarsi stebintis viską iš šalies žurnalistas. Galimai toks ir buvo F. Krauskopfo sumanymas, kurio tikslas – pabrėžti aplinkos archajiškumą, o galimai – ir įamžinti dviejų skirtingų pasaulių susidūrimą.
Ką vokietis pasikvietė pozuoti šešėliuose? Fotografas ilgai planavo sukurti kažką nepaprasto, įspūdingo, atsakingo, techniškai sudėtingo, todėl reikėjo nepaprastai patikimo partnerio. Pasikviesti iš Nidos prieplaukos, restorano pirmą pasitaikiusį turistą? Ne inteligentiškojo, aukštą savivertę turėjusio F. Krauskopfo būdui. Tai turėjo būti kažkas iš pažįstamų ar net bičiulių rato.
Nusikelkime į XX a. 4-ojo dešimtmečio pirmosios pusės Nidą. Daug turistų. O kiek tyrinėtojų? Sutapimų virtinė leido iškelti vieną teoriją: nuotraukoje pozuoja pats J. Pronskus.
Šis lietuvis pirmasis 1923 m. parašė ir išleido monografijos vertą veikalą apie Kuršių neriją „Lietuvos Sahara. Kuršių Užmaris“. Knyga buvo papildyta ir perleista 1937 m. kiek kitokiu pavadinimu: „Lietuvos Sahara: Neringos gamta ir žmonės“. Kitaip tariant, J. Pronskus po pirmojo knygos leidimo toliau domėjosi Kuršių nerija.
Sutampa ir istorinės aplinkybės: F. Krauskopfas intensyviausiai Nidoje dirbo (fotografavo) būtent 1930–1932 m., o aptariama nuotrauka datuojama apie 1932 m.
Kaip tik tais pačiais metais, spalio mėnesį iš JAV į Lietuvą grįžo ir J. Pronskus. Porą metų lietuvis pagyveno Kaune (bet tikrai keliaudavo į Kuršių neriją), o 1934–1939 m. jis buvo dienraščio „Vakarai“ redaktorius Klaipėdoje.
Veido analizė
Žinoma, vien susiklosčiusių aplinkybių neužtenka, norint atviruke įamžintą žmogų susieti su garsiuoju J. Pronskumi. Šių eilučių autoriui asociacijos su lietuviu gimė prisiminus kitas nuotraukas, kuriose „Lietuvos Sacharos“ autorius yra neįtikėtinai panašus į F. Krauskopfo antrojo plano herojų.
Palyginus ryškias J. Pronskaus nuotraukas ir pasitelkus dirbtinio intelekto (nors ir iš akies matyti panašumai) atliktą veido bruožų analizę, aiškėja didžioji paslaptis: veikiausiai abiejų minėtų Kuršių nerijos gerbėjų keliai išties buvo susikirtę, ir F. Krauskopfas savo garsiajam kadrui pozuoti pasikvietė J. Pronskų.
Remiantis analize, atitikimas pagal pagrindinius antropometrinius taškus – apie 85 proc. Abu vyrai turi šiek tiek kvadratinę veido formą su plačiais skruostikauliais ir vidutiniškai plačiu apatiniu žandikauliu, labai panašios nosys (svarbus rodiklis, nes šios kūno dalys yra itin individualios), lūpos (ypač – viršutinė su žemyn nusvirusiais, „liūdnos“ išraiškos kampučiais), labai ryški, identiška vaga tarp viršutinės lūpos ir nosies, itin panaši apatinio žandikaulio linija ir kt.
Literatūroje apie J. Pronskaus ir F. Krauskopfo galimą bendravimą nėra nė žodžio. Tačiau viena nuotrauka galimai atskleidė tai, kas niekur neparašyta.
