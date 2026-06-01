Atsigavusi po smūgio, Rusija vėl pradėjo naudoti savo moderniausius naikintuvus

Stebėjimai rodo nuoseklų operacijų modelį: „Su-57“, veikiantys Kursko srities pasienio regione, virš Azovo jūros netoli Mariupolio, Kryme ir pietiniuose sektoriuose, leido „Kh-59“ ir „Kh-69“ kruizines raketas, likdami gerokai už Ukrainos oro gynybos sistemų ir naikintuvų veikimo nuotolio ribų. Pranešimuose apibūdinama, kad lėktuvai išlaiko atstumą giliai Rusijos arba Rusijos okupuotoje oro erdvėje.
„Su-57“ yra moderniausias Rusijos kovinis lėktuvas – penktosios kartos „nematomas“ naikintuvas, sukurtas ginkluotę gabenti vidinėse ertmėse, kad būtų išlaikytas mažai pastebimas radaro profilis, įdiegti pažangūs jutikliai ir vykdyti tiek „oras-oras“, tiek „oras-žemė“ misijas prieš lygiaverčius priešininkus.
Rusija eksploatuoja nedidelį šio tipo lėktuvų parką, o gamyba ribojama pramoninių pajėgumų ir lėktuvo sudėtingumo. Dėl šių ribotų skaičių Maskva nenori rizikuoti „Su-57“ misijose, kuriose jiems tektų įsiskverbti į Ukrainos oro gynybos zoną, todėl lėktuvas daugiausia naudojamas nuotoliniams smūgiams, paleidžiant tolimųjų nuotolių kruizines raketas iš pozicijų gerokai už fronto linijos, kur Ukrainos „Patriot“ baterijos ir naikintuvai negali jiems kelti realios grėsmės.
Raketa „Kh-59MK2“ ir jos įpėdinė „Kh-69“ yra pagrindiniai ginklai, kuriuos naudoja „Su-57“.
„Kh-69“ – tai ikigarsinė iš oro paleidžiama kruizinė raketa, kurios veikimo nuotolis siekia maždaug 400 kilometrų, kuri, palyginti su ankstesnėmis Rusijos sparnuotosiomis raketomis, pasižymi mažesniu radaro atspindžio plotu ir gali skristi vos 20 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus, todėl ją ypač sunku aptikti ir sunaikinti naudojant radarinės oro gynybos sistemas.
2024 m. Ukraina pirmą kartą patvirtino, kad tarp nuolaužų rasta ši raketa: Ukrainos sprogmenų neutralizavimo komandos netoli gyvenamojo namo Kyjive rado nesugadintą „Kh-69“ kovinę galvutę, kas suteikė Ukrainai ir jos partneriams fizinius įrodymus apie ginklo konfigūraciją ir navigacijos sistemas, rašo „Defence Blog“.
Gegužės mėnesį pastebimas intensyvus „Su-57“ operacijų tempas sugrįžo po veiklos sulėtėjimo laikotarpio, kuris prasidėjo po to, kai 2026 m. balandžio pabaigoje Ukraina surengė įspūdingą tolimojo nuotolio dronų smūgį prieš Šagolio aerodromą Čeliabinsko srityje Rusijoje, esančią maždaug 1700 kilometrų nuo Ukrainos sienos.
„Exilenova+“ analitikų bendruomenės išanalizuoti ir 2026 m. gegužės 1 d. paskelbti palydoviniai vaizdai parodė matomas smūgio vietas Šagolio lėktuvų stovėjimo aikštelėse, kur bent du „Su-57“ ir vienas „Su-34“, atrodo, buvo perkelti iš savo pradinių pozicijų po smūgio – tai judėjimo modelis, atitinkantis žalos įvertinimo ir nuostolių prevencijos procedūras. Rusijos gynybos ministerija nepateikė jokio oficialaus pareiškimo, patvirtinančio lėktuvų nuostolius ar pažeidimus, tačiau atvirų šaltinių analitikai įvertino šiuos vaizdus kaip įrodymą, kad buvo sėkmingai smogta vienam iš strategiškai svarbiausių lėktuvų Rusijos arsenale.
Po to smūgio „Su-57“ aktyvumas prie fronto, atrodo, sumažėjo. Gegužės mėnesio aktyvumo padidėjimas rodo, kad Rusija įvertino grėsmės lygį ir grąžino orlaivius į įprastą operacijų tempą – nors ir toliau laikosi tos pačios nuotolinio puolimo doktrinos.
„Rostek“ generalinis direktorius Sergejus Čemezovas 2025 m. gruodį žurnalistams sakė, kad „Su-57“ konflikto metu „vengia priešo radarų ir elektroninės kovos sistemų“ – tokia retorika, atrodo, skirta tiek užsienio, tiek vidaus auditorijai.
Reikia pažymėti, kad Rusija jau kelerius metus aktyviai siūlo šį orlaivį Indijai, tačiau šią kampaniją nuolat lydi Indijos analitikų skepticizmas – jie atkreipia dėmesį į ribotą šio orlaivio kovinį vaidmenį ir klausia, kodėl Maskva savo pažangiausią naikintuvą laiko taip toli nuo fronto.
Rusijos valstybinė žiniasklaida ir kariniams reikalams palankūs tinklaraštininkai išplatino vaizdo įrašus ir pranešimus apie „Su-57“ patruliavimą palei Suomijos sieną bei naujų ginklų bandomuosius skrydžius – o tai, kaip teigia keletas analitikų, yra sąmoninga demonstravimo strategija, skirta potencialiems klientams parodyti, kad šis lėktuvas yra pajėgus ir aktyviai dalyvauja kovose. Gegužės mėnesį vykdyti nuolatiniai smūgiai Ukrainoje prisideda prie tos pačios naratyvo, suteikdami operatyvinių duomenų rinkinį, kuriuo Rusijos rinkodaros aparatas gali remtis konkuruodamas su Vakarų penktosios kartos pasiūlymais.
Ukrainos iššūkis slypi tame, kad dėl „Su-57“ nuotolinio puolimo taktikos jį labai sunku pasiekti. Lėktuvas pakyla iš pozicijų, esančių 200–400 kilometrų nuo fronto linijos – gerokai už „Patriot“ ir NASAMS baterijų, skirtų Ukrainos miestams apsaugoti, veiksmingo veikimo nuotolio ribų – ir skrenda tokiame aukštyje bei oro erdvės koridoriuose, kur Ukrainos naikintuvai, norėdami jį perimti, turėtų giliai įsiskverbti į Rusijos arba Rusijos kontroliuojamą teritoriją.
Dronų smūgis Šagole parodė, kad Ukraina išplėtojo patikimą gebėjimą pasiekti lėktuvus jų baziniuose aerodromuose, o laikinas „Su-57“ aktyvumo sumažėjimas po to smūgio rodo, kad grėsmė buvo vertinama rimtai, rašo „Defence Blog“.