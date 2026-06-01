Pasaulinėje WSA scenoje įvertintos Lietuvos skaitmeninės inovacijos

Dirbtiniu intelektu grįsta švietimo platforma „EditAI“, padedanti mokytojams greičiau kurti įtraukiančias ir ugdymo programas atitinkančias pamokas, tapo vienu iš penkių pasaulinių nugalėtojų kategorijoje „Mokymasis ir švietimas“.
„Elicėjus“, „BBright“ komandos kuriama dirbtiniu intelektu grįsta matematikos mokymosi platforma, skirta atpažinti mokinių žinių spragas ir teikti personalizuotą mokymosi turinį, tapo pasauliniu nugalėtoju kategorijoje „Jaunieji inovatoriai“ ir pelnė šios kategorijos aukščiausią įvertinimą – „Pasaulinio čempiono“ titulą.
„WSA Pasaulinis kongresas – tai ne tik apdovanojimų renginys, tai pasaulinė erdvė, kurioje matomomis tampa įvairiose pasaulio šalyse kuriamos socialinio poveikio skaitmeninės inovacijos. Čia susitinka komandos, kuriančios technologijas, kurios sprendžia realius švietimo, sveikatos, įtraukties, klimato, viešųjų paslaugų ir bendruomenių poreikių iššūkius, – sako Lietuvos nacionalinė ekspertė WSA platformoje, pasaulinės WSA direktorių valdybos narė ir konkurso „Skaitmeninis knygnešys“ komisijos vadovė Ieva Žilionienė. – Ir ypač džiugu, kad šiemet pirmą kartą istorijoje Lietuvos komanda laimėjo būtent Jaunųjų inovatorių Pasaulinio čempiono titulą – šis pasiekimas ne tik rodo, kad „BBright“ komandos entuziazmas ir tikėjimas savo misija pavergė Pasaulinio kongreso žiuri širdis, bet ir iliustruoja mūsų šalies skaitmeninių inovacijų ekosistemos augimo potencialą“.
WSA Pasaulinis kongresas – kasmetinis tarptautinis renginys, suburiantis skaitmeninių inovacijų kūrėjus, ekspertus, investuotojus ir socialinio poveikio sprendimų bendruomenę iš viso pasaulio. Šiemet Vienoje vykusiame renginyje dalyvavo daugiau kaip 300 dalyvių iš daugiau nei 70 šalių. Kelias dienas vykusiose diskusijose, pristatymuose ir dirbtuvėse buvo kalbama apie temas, kurios šiandien svarbios visam pasauliui: atsakingą dirbtinio intelekto naudojimą, skaitmeninį suverenumą, įtraukią skaitmeninę viešąją infrastruktūrą ir skaitmeninius sprendimus, kuriančius realų poveikį žmonėms, bendruomenėms ir visuomenei.
Pasak I. Žilionienės, socialinio poveikio skaitmeninėms inovacijoms ypač svarbu jungtis tarptautiniu mastu.
„Tokiems sprendimams reikia matomumo, bendraminčių, partnerių ir galimybės mokytis iš kitų šalių patirties. WSA bendruomenė būtent tai ir suteikia: erdvę dalintis gerąja praktika, augti kartu ir skleisti idėjas, kurios gali būti naudingos ne tik vienoje šalyje, bet ir kur kas plačiau“, – teigia I. Žilionienė. Abi komandos į pasaulinę WSA sceną pateko per Lietuvos nacionalinę atranką – Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros organizuojamą konkursą „Skaitmeninis knygnešys“, kuris jau daug metų padeda visuomenei svarbius Lietuvos skaitmeninius sprendimus pristatyti tarptautiniu mastu.