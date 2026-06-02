Iš nuskendusio burlaivio ištraukė prabangaus porceliano lobį

2026 m. birželio 2 d. 09:13
Norvegijos valdžios ir muziejų atstovai pirmadienį pranešė, kad archeologai neseniai iš šalies pakrantėje atrastų XVIII a. laivo nuolaužų iškėlė gausų kiniško porceliano ir Europoje pagamintų prekių lobį, rašo „Reuters“.
Norvegijos jūrų muziejus pranešė, kad tarp daiktų, rastų burlaivio, kurio pavadinimas nežinomas, liekanose, buvo tvirtai supakuoti balti ir mėlyni porcelianiniai dubenys, taip pat taurės, tekstilės gaminiai ir šviestuvų dalys.
Laivas, manoma, nuskendęs apie XVIII a. vidurį, buvo rastas gelbėjimo įmonės savininko Skagerako sąsiauryje prie pietinės Norvegijos krantų, maždaug 600 metrų gylyje, pranešė muziejus.
„ Šis radinys yra ne tik nepaprastas, bet ir turi didelę mokslinę vertę bei rodo svarbią technologinę pažangą povandeninėje archeologijoje“, – teigė Norvegijos klimato ir aplinkos ministras Andreasas Bjellandas Eriksenas.
Laivo kilmė ir kur jis plaukė, nežinoma, tačiau vyksta tyrimai, kuriais siekiama sužinoti daugiau apie laivo nuolaužas ir jo krovinį, pranešė Jūrų muziejus.
