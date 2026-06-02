Prezidento patarėjas: reikia įstatymu reguliuoti išmaniųjų telefonų naudojimą mokyklose

„Praėjusią savaitę ir prezidentūroje buvo didelė diskusija (…) dėl vaikų saugumo internete. Tiek iš policijos generalinio komisaro, tiek iš kitų institucijų, tiek iš mokslininkų pranešimų, matyt, sklido vienoda išvada – vaikams internete yra labai daug grėsmių, o pats laikas, praleidžiamas prie ekranų, kenkia vaikų emocinei būsenai. Vienas iš būdų, ką taiko ir kai kurios kitos šalys – išmaniųjų telefonų naudojimosi mokyklose ribojimas. Tai nėra apie tai, kad mokyklose neturėtų būti išmaniųjų technologijų. Mokyklos pačios turi užtikrinti technologines priemones, kurios naudojamos ugdymui mokyklose, o asmeniniai išmanieji telefonai turėtų būti atskirti, nenaudojami ugdymo ar pertraukų metu“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė šalies vadovo patarėjas.
„Mūsų nuomone, ir tos diskusijos, kurios sekė po diskusijos prezidentūroje, vienareikšmiškai parodo, kad ir ekspertų, ir nevyriausybinio sektoriaus nuomone, reikia įstatymu reguliuoti išmaniųjų telefonų naudojimą mokyklose. Rekomendacijos neveikia, nėra bendrų tvarkų, kiekviena mokykla tvarkas darosi atskirai arba išvis nesidaro. Švietimo ministrė svarsto, kad galbūt dar iki rugsėjo 1 d. dar mokyklos pasitvirtins tas tvarkas. Matyt, rugsėjo mėnesį galutinai pamatysime, ar tas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) atsakomybės permetimas mokykloms pasiteisina, ar ne. Jei paaiškės, kad tų bendrų tvarkų (…) mokyklose nėra, reguliavimas įstatymu liks vienintele opcija“, – pažymėjo jis.
Klausimui spręsti suburta ekspertų grupė
Pasak V. Augustinavičiaus, po prezidentūroje vykusios diskusijos šiam klausimui spręsti taip pat suburta ir ekspertų grupė, tad tikimasi, jog diskusijų metu bus rastas konstruktyvus sprendimas.
„Mes matome labai pozityviai, kad vidaus reikalų ministras labai stipriai ėmėsi iniciatyvos šitoje srityje tiek dėl vaikų saugumo internete, tiek dėl telefonų naudojimo. Po diskusijos prezidentūroje yra sukurta visa ekspertų grupė, tai mes matome, kad tuose formatuose vis dėlto bus išdiskutuota ir bus prieita prie konstruktyvių sprendimų“, – radijui kalbėjo V. Augustinavičius.
„Prezidentui svarbiausia, kad sprendimai būtų rezultatyvūs, kad tie sprendimai būtų priimami, kad atsakomybės būtų ne atsikratoma, o prisiimama atsakomybė“, – akcentavo jis.
Balandį Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas, įpareigojančias mokyklas pasirengti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos, atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, privalės nusistatyti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Toks įpareigojimas numatytas balandį Seime priimtoje Švietimo įstatymo pataisoje, kurią parengė ŠMSM.
Mokyklos šias taisykles turi pasirengti iki 2026 metų rugsėjo 1 d.
