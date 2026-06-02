Tėvai atostogas derina prie jaunųjų šaulių stovyklų: šią vasarą jose dalyvaus daugiau nei 5000 vaikų

Šią vasarą jaunųjų šaulių stovyklos rengiamos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų persikels ir už Lietuvos ribų – į Jungtinę Karalystę, Norvegiją bei Jungtines Amerikos Valstijas.
Susidomėjimas stovyklomis kasmet tik auga – kai kurie tėvai net vasaros atostogas planuoja derindami prie jaunųjų šaulių veiklų grafiko.
„Skambučiai dėl vasaros stovyklų prasideda ankstyvą pavasarį. Tad akivaizdu, kad jaunimas jų laukia, domisi ir iš anksto planuoja savo vasarą. Tai džiugina, bet ir kelia iššūkių – jeigu anksčiau galėjome pasikviesti daugiau moksleivių, tai šiemet prioritetą stovyklose teikiame jauniesiems šauliams“, – sako Šaulių sąjungos Pilietinio ugdymo skyriaus vedėja Sandra Vasiliauskienė.
Ir poilsis, ir gyvenimo pamokos
Stovyklose jaunieji šauliai praktiškai išbando per metus būreliuose įgytas žinias ir stiprina įgūdžius. Jaunuoliai leidžiasi į pažintinius žygius po istorines Lietuvos vietas, mokosi išgyvenimo gamtoje, komandinio darbo, lyderystės, vyresnieji susipažįsta su baziniais karybos elementais. Čia veiklas pristato Lietuvos kariuomenė, policijos, ugniagesių, pasienio tarnybų pareigūnai bei kitų institucijų atstovai.
Be tradicinių pakopinių stovyklų, kuriose jaunieji šauliai nuosekliai siekia aukštesnės pasirengimo pakopos, organizuojamos ir pažintinės, kultūrinės, edukacinės bei sporto stovyklos. Dalis jų – atviros ir moksleiviams, kurie dar tik svarsto prisijungti prie Šaulių sąjungos bendruomenės.
„Mano požiūriu, jaunųjų šaulių vasaros stovyklos jaunimui šiandien yra svarbios ne tik dėl veiklų ar gero vasaros užimtumo, bet ir dėl patirties, kuri ugdo pasitikėjimą savimi bei bendrystės jausmą. Stovyklose jaunieji šauliai mokosi veikti komandoje, prisiimti atsakomybę, susipažįsta su bendraamžiais iš skirtingų Lietuvos vietų ir dažnai užsidega noru įsitraukti į visuomeninę veiklą“, – sako Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas Dovidas Jonušas.
Anot jo, stovyklose kuriama saugi ir palaikanti aplinka, kurioje jauni žmonės gali išbandyti save naujose situacijose, stiprėti emociškai ir įgyti gyvenimiškų įgūdžių.
„Lietuvos šaulių sąjungai darbas su jaunimu yra investicija į pilietišką, atsakingą ir savo šalį vertinančią jaunąją kartą“, – teigia jis.
Šauliška vasara be sienų
Šauliškose stovyklose šiemet kartu su Lietuvos jaunimu stovyklaus ir diasporos lietuviai iš Šaulių sąjungos vienetų užsienyje, o ten gyvenantys ir veikiantys šauliai jau patys kuria tokių stovyklų tradiciją.
Trečius metus iš eilės JAV šauliai, bendradarbiaudami su skautais, bei pasitelkdami brolių ir sesių šaulių iš Lietuvos pagalbą organizuoja šaulišką stovyklą „Švyturys“, skirtą Amerikos lietuvių kilmės jaunuoliams.
Tuo metu Norvegijoje pirmą kartą organizuojama jungtinė katalikiško jaunimo ir jaunųjų šaulių stovykla „Šviesos vaikai 2026“, skirta lietuviškai kalbantiems 10–17 metų jaunuoliams. Stovykloje jaunimas mokysis pirmosios pagalbos, orientavimosi, išgyvenimo gamtoje, dalyvaus žygiuose bei kitose komandinėse veiklose, o kartu bus stiprinama lietuviška, pilietinė ir katalikiška tapatybė.
Organizatoriai sako, kad susidomėjimas stovykla jau dabar didelis – tėvai ir vaikai aktyviai registruojasi, o sustiprinta jaunųjų šaulių programa sulaukia vis daugiau dėmesio.
Tradiciškai Lietuvoje vyks ir Šaulių sąjungos rengiama tarptautinė stovykla „Žalgiris“, kuri suburs jaunimą iš Lietuvos ir užsienio šalių. Joje dalyvaus jaunimo organizacijų ir sukarintų licėjų atstovai iš Sakartvelo, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Švedijos. Tarptautinėje stovykloje taip pat dalyvaus Ukrainos kadetų licėjų auklėtiniai iš Kyjivo, Lvivo bei Luhansko.
Dar viena svarbi tarptautinė iniciatyva – 10 atrinktų jaunųjų šaulių iš visos Lietuvos kartu su lydinčiais instruktoriais birželio 25 – liepos 16 dienomis dalyvaus tarptautinėje sukarintoje stovykloje Jungtinėje Karalystėje. Lietuvos šaulių sąjunga su Jungtinės Karalystės armijos kadetais bendradarbiauja jau daugiau kaip 20 metų.
Vasaros poilsis ukrainiečių vaikams
Ypatingas dėmesys tradiciškai skiriamas ir vaikams iš Ukrainos. Jie poilsiaus Alytaus, Kauno, Marijampolės ir Vilniaus šaulių rinktinių organizuojamose stovyklose. Skaičiuojama, kad čia iš viso vasaros apie 200 ukrainiečių vaikų.
„Ukrainiečių vaikams šios stovyklos – galimybė bent trumpam jaustis ramiau, susirasti draugų, būti bendruomenės dalimi ir patirti daugiau pozityvių emocijų. Tokios iniciatyvos padeda vaikams lengviau integruotis ir kuria labai svarbų žmogišką ryšį tarp jaunų žmonių“, – įsitikinęs sako Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas D. Jonušas.
Alytaus šaulių rinktinės Neformaliojo švietimo mokytojas Donatas Vaisvalavičius pasakoja, kad stovykla „Ukrainos vaikai“, organizuojama jau ketvirtus metus iš eilės. Programoje numatyti apsilankymai Vilniuje ir Trakuose, veiklos vandens ir nuotykių parkuose, sporto užsiėmimai bei edukacijos.
Beje, Alytus išsiskiria tiek jaunųjų šaulių, tiek jiems skirtų stovyklų gausa. Pasak D. Vaisvalavičiaus, tai ilgo ir sistemingo darbo rezultatas: jaunųjų šaulių būreliai veikia bene visose Alytaus apskrities mokyklose.
„Jaunųjų šaulių būreliai ir stovyklos tampa saugia erdve jaunam žmogui augti, atrasti save ir įgyti gyvenimiškų įgūdžių, kurie praverčia ne tik organizacijoje, bet ir kasdieniame gyvenime. Taip pat svarbu, kad ši veikla stiprina jaunimo emocinį atsparumą, savarankiškumą ir gebėjimą veikti komandoje sudėtingesnėse situacijose“, – sako D. Vaisvalavičius.
Anot jo, Alytaus šaulių organizuojamos stovyklos kasmet išsiskiria vis naujais iššūkiais. Pavyzdžiui tradiciškai rengiama „Keliaujanti“ stovykla šiemet persikels į Aukštuosius Tatrus Lenkijoje – jaunieji šauliai lankys istorines vietas Krokuvoje, o žygiuose įveiks maršrutus kalnuose.
Vaikams reikia dainų prie laužo Aktyvi ir turininga vasara laukia ir Utenos regione. Šaulių sąjungos Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-oji rinktinė šiemet organizuos ne tik įprastas pakopines stovyklas pagal vaikų amžių ir pasirengimą, bet ir pažintinę poilsinę stovyklą „Sudeikiai 2026“ bei stovyklą Palangoje „Darom prie jūros“.
Birželio pabaigoje Sudeikiuose vyksianti pažintinė poilsinė stovykla labiau skirta moksleiviams, kurie dar tik domisi šauliška veikla. Jaunimas stovyklaus palapinėse, susipažins su įvairių tarnybų darbu, dalyvaus komandinėse užduotyse, budėjimuose ir įvairiose praktinėse veiklose. Organizatorių teigimu, ne vienas vėliau grįžta į šią stovyklą jau kaip jaunasis šaulys.
„Reikia nebijoti prisiliesti prie gyvenimo. Ekranų laikais lengva pamiršti, kad ne viskas įvyksta paspaudus mygtuką – draugystei reikia dainų prie laužo, drauge įveiktų iššūkių, pasidalinti žemuogėmis, – patirtimi dalijasi Utenos šaulių rinktinės neformaliojo švietimo mokytoja Kotryna Vitkūnaitė. – Šias patirtis papildome galimybe išmokti gyvenime naudingų dalykų. Jose ir daug savarankiškumo, galimybių pasirinkti, ką daryti ir kaip reaguoti į naujas patirtis. Jaunimas pažįsta save, ugdo gebėjimą priimti sprendimus – ir tai yra kritiškai svarbu“.
Rugpjūtį Utenos krašto jaunieji šauliai prisijungs ir prie aplinkosauginės iniciatyvos „Darom prie jūros“ – ne tik poilsiaus pajūryje, bet ir dalyvaus aplinkos tvarkymo bei edukacinėse veiklose.
Vasara, kurios nepamirši
Vilniaus Karaliaus Mindaugo šaulių 10-oji rinktinė šią vasarą organizuos Šaulio gelbėtojo, Smulkiųjų padalinių taktikos ir pakopines stovyklas, kuriose laukiama apie 600 jaunųjų šaulių, iš jų apie 30 jaunuolių šią vasarą jau išbandys ir instruktoriaus pareigas.
Didelio susidomėjimo kasmet sulaukia Šaulio gelbėtojo kursas, kuriame jaunieji šauliai mokosi veikti sudėtingomis ir realioms situacijoms artimomis sąlygomis.
„Jaunieji šauliai stovykloje supras, kad medicina, o ypač taktinė medicina, nėra vien romantika ar vien tik gebėjimas uždėti turniketą. Tai disciplina, reikalaujanti ištvermės, žinių, atsakomybės ir gebėjimo veikti sudėtingiausiomis sąlygomis. Savo įgūdžius jaunieji šauliai demonstruos tikroje taktinėje aplinkoje – tiek dieną, tiek naktį, lyjant lietui ir veikiant nuovargiui“, – sako kurso vadovė Raimonda Bukinienė.
Anot šaulės, stovykloje jaunieji šauliai mokysis stebėti ir vertinti nukentėjusio žmogaus būklę, priimti greitus sprendimus, atlikti pacientų triažą bei teikti pagalbą evakuojant sužeistuosius iš pavojingos aplinkos. „Tai bus ne tik medicininių įgūdžių ugdymas, bet ir charakterio, atsakomybės bei komandinio darbo išbandymas“, – teigia R. Bukinienė.
Lietuvos šaulių sąjungos stovyklos jaunimui suteikia ne tik turiningą ir aktyvų laisvalaikį, bet ir ugdo savarankiškumą, discipliną, atsakomybę, pilietiškumą bei gebėjimą veikti komandoje. Organizatorių teigimu, būtent šios patirtys yra labai svarbios jaunų žmonių asmeniniam augimui ir motyvuoja aktyviau įsitraukti į visuomeninį gyvenimą. Vaikų vasaros stovyklas Šaulių sąjunga kasmet rengia jau 26-erius metus – nuo 2000 metų.
