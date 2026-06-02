Ukrainiečių dronai smogė į du specialios paskirties Rusijos lėktuvus

Bepiločių sistemų pajėgų dalinys paskelbė operacijos vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip FP-1/2 klasės smogiamieji dronai artėja prie stovinčių lėktuvų žemame aukštyje ir juos paeiliui smogia. Po smūgių matyti, kaip dega „Tu-142“.
„Tu-142“ yra sovietinės eros jūrų patruliavimo ir priešpovandeninių karo veiksmų lėktuvas, sukurtas remiantis strateginio bombonešio „Tu-95“ korpusu, tačiau pritaikytas vandenynų stebėjimui, povandeninių laivų medžioklei ir jūrų žvalgybai.
Rusijos karinė aviacija eksploatuoja nedidelę šių orlaivių flotilę iš bazių, įskaitant Taganrogą prie Azovo jūros kranto – ir naudoja juos laivyno veiklai Juodosios jūros ir gretimuose vandenyse stebėti. Lėktuvuose įrengti akustiniai ir magnetiniai jutikliai povandeniniams laivams aptikti, paviršiaus paieškos radaras bei ryšių perdavimo įranga, todėl jie atlieka antrinę laivyno koordinavimo palaikymo funkciją. Šie orlaiviai yra dideli, lėti ir artimiausiu metu nepakeičiami: Rusija šiuo metu neturi „Tu-142“ gamybos linijos, o kiekvienas sunaikintas orlaivis reiškia pajėgumų praradimą, kurio negalima greitai atkurti.
Taganrogas per visą karo laikotarpį buvo nuolatinis Ukrainos giluminės atakos operacijų taikinys. Šiame mieste, įsikūrusiame Azovo jūros šiauriniame krante, veikia „Berijevo vardo Taganrogo aviacijos mokslo ir technikos kompleksas (lėktuvų gamykla), kuris buvo atsakinga už kelių vertingiausių Rusijos aviacijos objektų, įskaitant ankstyvojo perspėjimo lėktuvą „A-50“ ir skraidančią lazerių laboratoriją „A-60“, techninę priežiūrą ir modifikavimą.
2025 m. lapkritį Ukrainos dronų smūgis į Berijevo gamyklą sunaikino vienintelį likusį Rusijos „A-60“ – nepakeičiamą eksperimentinę platformą, kuri gamykloje stovėjo bent jau nuo 2016 m. 325-oji aviacijos remonto gamykla, kuri aptarnauja įvairių tipų Rusijos karinius orlaivius, įskaitant „Tu-142“ komponentus, taip pat yra įsikūrusi Taganroge ir sulaukė smūgio 2026 m. gegužės 27 d., kaip ir Baltimorės oro bazė, Juodosios jūros laivyno aviacijos štabas Sevastopolyje ir Tuapsės naftos terminalas, rašo „Defence Blog“.
