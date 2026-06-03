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Jokių papildymų, tik milžiniškas pasaulis:„The Witcher 4“ gali tapti vienu didžiausių tokių žaidimų istorijoje

2026 m. birželio 3 d. 10:51
Lrytas.lt
Praėjusią savaitę „CD Projekt Red“ paskelbė svarbų pranešimą, kuriuo oficialiai patvirtino ilgai gandais apipintą „The Witcher 3: Wild Hunt“ papildymą – ir atrodo, kad netrukus sulauksime visiškai naujo turinio, kuris galbūt sklandžiau prives žaidėjus prie Ciri tapimo pagrindine „The Witcher 4“ heroje, rašo „Screen Rant“.
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Deja, „Songs of the Past“turėsime laukti bent iki 2027 m., o „The Witcher 4“ greičiausiai nebus išleistas anksčiau nei 2028 m. – nors oficialios datos dar nėra patvirtintos.
Tačiau „CD Projekt Red“ (CDPR) per pastarąją savaitę – nuo tada, kai plėtinys buvo oficialiai paskelbtas – pateikė keletą miglotų detalių apie abu projektus, kurie vis dėlto leidžiančių pamatyti, kiek kūrėjų dirba prie įvairių projektų. Tai retas žvilgsnis į CDPR vidinius procesus, kuris taip pat suteikia „The Witcher 4“ masto pojūtį.
Taigi, po oficialaus CDPR pranešimo ir palyginus „The Witcher 3: Wild Hunt“ komandos dydį su „The Witcher 4“ komandos dydžiu, taip pat atsižvelgiant į keletą kitų neseniai paskelbtų detalių apie abu projektus, atrodo, kad „The Witcher 4“ taps vienu iš didžiausių kada nors sukurtų atviro pasaulio žaidimų.
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Remiantis neseniai paskelbta informacija, atrodo, kad prie „The Witcher 4“ dirba daugiau nei dvigubai daugiau kūrėjų nei prie „The Witcher 3“. Atsižvelgiant į šį faktą ir į papildomą informaciją, kad „The Witcher 4“ negaus didelių plėtinių, panašių į „Blood and Wine“, „Hearts of Stone“ ir dabar „Songs of the Past“, galima spėti, kad pats pagrindinis žaidimas bus tikrai didelis.
Remiantis naujausiu oficialiu „CDPR“ pranešimu „X“ tinkle, prie „The Witcher 4“ dirba 513 kūrėjų, o šiuo metu numatoma, kad žaidimas pasirodys ne anksčiau kaip 2027 m. rudenį ar žiemą. Palyginus tai su maždaug 240 kūrėjais, dirbusiais prie „The Witcher 3“, galima drąsiai teigti, kad laukia didžiulė staigmena žaidimo masto atžvilgiu.
Nors kol kas konkrečios datos dar nėra patvirtintos, gerbėjai artimiausiais mėnesiais jau turi ko laukti – oficialiai paskelbta, kad „The Witcher 3: Songs of the Past“ žaidimo vaizdo įrašas bus pristatytas rugpjūčio 26–30 d. Kelne vyksiančioje „Gamescom“ parodoje. Tai leis žaidėjams susidaryti įspūdį, ko jie gali tikėtis, kai naujas plėtinys pasirodys kitais metais, ir kaip tiksliai CDPR planuoja užpildyti siužetinę spragą tarp „The Witcher 3“ ir „The Witcher 4“.
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