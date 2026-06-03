Kariniai sunkvežimiai virsta „zebrais“: kokių desperatiškų gudrybių fronte dar griebiasi Rusija

Rusijos ir Ukrainos „Telegram“ kanaluose paskelbtose nuotraukose matyti, kad Maskvos pajėgų logistikai ir kareivių transportavimui naudojami „KamAZ“ sunkvežimiai yra nudažyti juodomis ir baltomis juostomis. Šis dizainas primena Pirmojo pasaulinio karo taktiką, žinomą kaip „akinantis kamufliažas“, kai tūkstančiai sąjungininkų karo laivų buvo padengti geometriniais raštais, skirtais iškreipti jų kontūrus ir apsunkinti vokiečių povandeninių laivų atakas. Dėl šių žymių priešams buvo sunkiau iš tolo įvertinti laivo greitį ir kryptį. Ši taktika nustojo būti naudojama, kai atsirado radarai, sonaras ir palydovinis sekimas.
Praėjus šimtmečiui, atrodo, kad Rusija atgaivina šią koncepciją, siekdama suklaidinti automatines taikinių atpažinimo sistemas, kurias naudoja dirbtinio intelekto valdomi pirmo asmens vaizdo (FPV) dronai.
Visų pirma, JAV pagaminti „Hornet“ dronai, kainuojantys apie 4000 eurų, daro didelę žalą Rusijos logistikai vidutinio nuotolio zonoje, esančioje 30–180 kilometrų atstumu už fronto linijos.
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Dronai naudoja pusiau autonominį nusitaikymą, yra apmokyti remiantis tūkstančiais valandų vaizdo įrašų su Rusijos karine įranga ir naudoja „Starlink“ palydovinį internetą, kad atsispirtų trukdymams bei veiktų didesniu atstumu. Tai pasirodė esą vienas iš pagrindinių ginklų Kyjivo vidutinio nuotolio arsenale.
Analitikai teigia, kad dirbtiniu intelektu pagrįstas taikinių atpažinimas teoriškai galėtų būti sutrikdytas, jei transporto priemonės išvaizda būtų pakankamai pakeista. Tačiau kadangi sprendimus dėl taikinių pasirinkimo vis dar priima žmonės, kyla abejonių dėl šios strategijos veiksmingumo.
„Jei vienas iš šių zebro juostomis papuoštų „KamAZ“ sunkvežimių atsidurs Ukrainos dronų operatoriaus taikiklyje, dažų schema greičiausiai turės tik nedidelį psichologinį poveikį, – teigia „Defence Express“. – Operatorius gali to net nepastebėti, jei dronas naudoja šiluminę kamerą.“
Tai dar vienas iš daugybės netradicinių metodų, kuriuos taiko tiek Rusijos, tiek Ukrainos kariai, siekdami apsaugoti savo transporto priemones nuo visur esančių kamikadzių dronų, kurie skraido pulkais prie fronto linijos.
Tarp jų – „pienės“ šarvai – lankstūs metaliniai strypai, išdėstyti kaip šakos, siekiant apsaugoti transporto priemones nuo artėjančių dronų sprogimo zonos, „tankai-daržinės“ su angaro formos gofruoto metalo antstatais ir tankai, aprūpinti besisukančiais kabeliais, skirtais numušti.
Sparčiai išplėtusios vidutinio nuotolio atakos, kurių skaičius nuo vasario iki gegužės išaugo keturis kartus, buvo apibūdintos kaip didžiausias Kyjivo strateginis laimėjimas šiais metais, turėjęs lemiamą reikšmę stabdant Maskvos planuotą pavasario–vasaros puolamąją kampaniją.
Atvirųjų šaltinių stebėjimo grupė „Točnyj“ gegužę nustatė 130 smūgių, nukreiptų į Rusijos logistikos transporto priemones. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį paskelbė, kad Kyjivas dabar turi pajėgumų smogti visai Maskvos karinei logistikai okupuotose teritorijose, primena „The Telegraph“.
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