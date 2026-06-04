Ekspertai: liepsnojantis naftos terminalas Sankt Peterburge galėjo būti tik dūmų uždanga smūgiui į kitur

Šis išpuolis sutapo su Sankt Peterburgo tarptautiniu ekonomikos forumu, kuriame, nepaisant Rusijos vykstančio karo su Ukraina, dalyvavo daugybė užsienio delegacijų.
Rusijos šaltiniai išsamiai užfiksavo smūgį naftos terminalui praktiškai iš visų kampų. Pranešama, kad per išpuolį buvo sunaikinta keletas naftos saugojimo rezervuarų. Šis objektas yra vienas iš pagrindinių Rusijos naftos eksporto infrastruktūros elementų prie Baltijos jūros.
Tuo pačiu metu smūgiai kariniams objektams Kronštate, esančiam maždaug 20 kilometrų į vakarus nuo Sankt Peterburgo, sulaukė kur kas mažiau visuomenės dėmesio – nepaisant to, kad jie galėjo turėti didesnę karinę reikšmę. Oficialūs Ukrainos pareiškimai iki šiol nurodė tik tai, kad kariniai taikiniai Kronštato karinėje bazėje buvo sėkmingai sunaikinti. Šiuo metu turima vaizdo medžiaga neleidžia patikimai įvertinti padarytos žalos.
Tačiau karinių pajėgų koncentracija Kronštato saloje yra didžiulė. Svarbiausias objektas greičiausiai yra Kronštato laivų statykla – vienas iš pagrindinių Rusijos laivų remonto ir modernizavimo centrų. Šis objektas atlieka lemiamą vaidmenį remontuojant ir modernizuojant Rusijos karinio jūrų laivyno karo laivus, įskaitant ir laivus, nepriklausančius Baltijos laivynui.
Pavyzdžiui, 2023 m. šiame objekte buvo pradėtas „Stereguščij“ korvetės, priklausančios 20380 projektui remontas ir modernizavimas. Laivų statykla taip pat atliko sudėtingus 636.3 projekto „Varšavianka“ klasės povandeninių laivų kapitalinius remontus – įskaitant laivus, perkeltus iš Rusijos Juodosios jūros laivyno.
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Net ir šiuo metu turimos žemos skiriamosios gebos palydovinės nuotraukos rodo, kad gegužės 25 d. viename iš sausųjų dokų buvo maždaug 100 metrų ilgio laivas. Tai labai atitinka projekto 20380 korvetės matmenis. Prie krantinės buvo matomas dar vienas maždaug 120 metrų ilgio laivas, atitinkantis fregatos klasės karo laivo dydį.
Pats Kronštadtas išlieka viena iš pagrindinių Rusijos Baltijos laivyno bazių. Jis yra nuolatinė 3-iosios atskiros povandeninių laivų divizijos ir 105-osios vandens teritorijos apsaugos laivų brigados bazė. Taip pat įmanoma, kad laivai, anksčiau buvę dislokuoti Baltijske (Kaliningrado srityje), buvo laikinai perkelti į Kronštadtą.
Ukrainos Generalinis štabas taip pat pranešė, kad, remiantis preliminaria informacija, Kronštate sėkmingai buvo pataikyta tiek į karo laivus, tiek į uosto infrastruktūros objektus.
Dar daugiau intrigos pridėjo „Fire Point“ įkūrėjo ir vyriausiojo konstruktoriaus Deniso Štilermano komentarai. Socialinių tinklų įraše jis juokavo, kad Ukraina tikėjosi surengti forumo svečiams ekskursiją po kreiserį „Moskva“, tačiau kadangi tai buvo neįmanoma, „du kitus laivus teko pašalinti tiesiog renginio vietoje“.
Vėliau Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas „Madyar“ Brovdi paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti sėkmingas smūgis į Rusijos korvetę „Bojkij“, kai ji stovėjo Kronštato laivų statyklos sausajame doke. Remiantis turimu vaizdo įrašu, laivas, atrodo, patyrė didelių pažeidimų ir galėjo būti sunaikintas, rašo „Defense Express“.
karybaSankt Peterburgaskarinė bazė
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