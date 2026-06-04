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Galingas sprogimas ir užblokuoti keliai: Jungtinėje Karalystėje sudužo karinis sraigtasparnis

2026 m. birželio 4 d. 08:31
Lrytas.lt
Birželio 3 d. naktį Devone, Jungtinėje Karalystėje, sudužo Karališkosios laivyno sraigtasparnis „AW101 Merlin“.Kaip praneša „UK Defence Journal“, remdamasis laivyno spaudos tarnybomis, orlaivis nukrito lauke netoli Southono kaimo.
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Vietos policija užblokavo keletą kelių aplink avarijos vietą. Netoliese gyvenantys gyventojai pranešė, kad per incidentą girdėjo galingą sprogimą.
Šiuo metu nei JK Gynybos ministerija, nei teisėsaugos institucijos nepateikė informacijos apie tai, kiek žmonių buvo sraigtasparnyje ir ar yra aukų. Gynybos ministerija pareiškė, kad nekomentuos šio įvykio, kol nebus baigtas oficialus tyrimas.
AW101 „Merlin“ yra pagrindinis Karališkosios laivyno sraigtasparnis ir laikomas patikima eksploatuojama platforma. Jo „Mk2“ versija naudojama kovai su povandeniniais laivais ir žvalgybai, o „Mk4“ versija – kaip karinis transportinis sraigtasparnis Karališkajai jūrų pėstininkų brigadai.
Šį sraigtasparnį bendrai sukūrė kompanijos „Agusta“ ir „Westland“, dabar priklausančios „Leonardo“ grupei, rašo „Militarnyj“.
Jungtinė Karalystėsudužo sraigtasparniskaro aviacija
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