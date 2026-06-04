Mokslinė sensacija: Lietuvoje surastas viduramžių lobis

„Daugulių lobio radinys yra išskirtinės reikšmės ne tik Klaipėdos rajonui, bet ir visos Vakarų Lietuvos istorijai. Tokie atradimai leidžia geriau suprasti viduramžių prekybą, žmonių kasdienybę ir šio krašto ryšius su aplinkiniais regionais. Labiausiai žavi tai, kad po šimtų metų žemė vis dar atskleidžia istorijas, apie kurias iki šiol galėjome tik spėlioti. Tai priminimas, kiek daug mūsų kraštas dar slepia ir kiek svarbu saugoti bei pažinti savo paveldą“, – sako Klaipėdos miesto savivaldybės Paveldosaugos skyriaus vedėjas Vitalijus Juška.
Ekspertai neabejoja – Daugulių lobis yra tikra mokslinė sensacija. Tai pirmasis XIV amžiaus sidabro lydinių lobis, rastas šiame regione. Iki šiol Vakarų Lietuvoje buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Radinio išskirtinumą dar labiau sustiprina faktas, kad jis aptiktas buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje.
Lobį sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, XIV amžiaus sidabrinis žiedas pinta priekine dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Numizmatikos specialistai mano, kad šis radinys greičiausiai nepriklausė turtingam didikui. Veikiau tai buvo smulkaus pirklio turėta „darbinė“ pinigų suma. Tokią versiją išduoda pati lobio sudėtis: rasti vos trys sveiki lydiniai, o didžiąją dalį sudaro smulkiai sukapoti sidabro fragmentai, kurie viduramžiais buvo naudojami kasdieniams atsiskaitymams. Vienas iš sveikų lydinių neturi žinomų analogų mūsų regione ir gali būti skandinaviškos kilmės, o kituose matomi lietuviškiems ir prūsiškiems lydiniams būdingi bruožai.
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„Daugulių lobis yra vienas reikšmingiausių pastarųjų metų archeologinių radinių Vakarų Lietuvoje. Jo vertę lemia ne tik pats sidabro lydinių kiekis, bet ir archeologinis kontekstas – lobis rastas teritorijoje, kuri viduramžiais priklausė Vokiečių ordinui. Šiose apylinkėse lokalizuojamas jau sunaikintas Kalniškių piliakalnis ar kai kurių archeologų lokalizuojama Poys pilis. Tokie radiniai suteikia itin svarbios informacijos apie XIII-XIV amžiaus ekonominius ryšius, sidabro apyvartą bei skirtingų regionų kontaktus. Šis radinys neabejotinai papildys mūsų žinias apie to laikotarpio prekybos ir pinigų sistemas Baltijos regione. Labai svarbu, kad lobis bus prieinamas visuomenei: žmonės galės iš arti pamatyti autentiškus viduramžių artefaktus Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje ir geriau pajusti šio regiono istorinį savitumą“, – teigia Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius Jonas Genys.
Visa ši istorinė kolekcija perduodama visuomenei. Komisijai, kuriai pirmininkavo Kultūros paveldo departamento atstovas Ričardas Dediala, priklausė numizmatikos, archeologijos ir paveldo specialistai. Nepaisant radinio sudėtingumo bei didžiulės mokslinės vertės, komisijos nariai vieningai sutarė: pirmasis toks XIV amžiaus radinys Vakarų Lietuvoje turi likti Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Tikimasi, kad šis atradimas leis naujai pažvelgti į XIII–XIV amžiaus pinigų apyvartą ir paskatins tolesnius archeologinius tyrimus lobio radimo vietoje.
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