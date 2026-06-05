Maskva tikrina NATO nervus: per vieną dieną virš Baltijos jūros perėmė net šešis Rusijos karo lėktuvus

NATO Oro pajėgų vadavietė patvirtino, kad birželio 2 d. du Prancūzijos oro ir kosmoso pajėgų naikintuvai, vykdantys Baltijos oro policijos misiją, išskrido iš Šiaulių oro bazės šiaurės Lietuvoje, siekdami perimti kelis Rusijos orlaivius, skraidžiusius Baltijos atsakomybės zonoje. Perėmimas buvo vykdomas kartu su dviem Švedijos oro pajėgų naikintuvais „Gripen“.
Šeši susiję Rusijos orlaiviai atstovavo įvairiems misijų tipams, įskaitant naikintuvą, puolamąjį orlaivį, transportinį orlaivį ir specializuotas žvalgybos platformas – tokia kombinacija leido daryti prielaidą, kad Rusija vienu metu koordinavo veiklą keliose pajėgumų kategorijose.
Sulaikyti orlaiviai atstovavo platų Rusijos karinės aviacijos spektrą. Tarp jų buvo „Suchoi Su-35“ – galingiausias Rusijos ketvirtosios kartos oro erdvės dominavimo naikintuvas, smarkiai modernizuotas orlaivis su pasukamais sparnais, traukos vektoriaus varikliais ir pažangiu radaru, kuris yra geriausias iš Rusijos ne „nematomų“ naikintuvų.
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Taip pat buvo perimtas „Suchoi Su-24“ – dviejų variklių viršgarsinis atakos lėktuvas, skirtas bomboms ir raketoms prieš antžeminius taikinius leisti iš mažo aukščio, bei „Suchoi Su-34“ – specializuotas atakos bombonešis, kurį Rusija Ukrainoje plačiai naudojo tiksliajai ir nevaldomai ginkluotei leisti.
Transporto ir žvalgybos srityje buvo sulaikyti „Iljušin Il-76“ – didelis keturių variklių karinis transportinis lėktuvas, savo dydžiu ir paskirtimi maždaug prilygstantis amerikietiškam „C-17“ – taip pat turbopropelerinis transportinis lėktuvas „Antonov An-12“ ir „Antonov An-30“ – specializuotas oro žvalgybos lėktuvas, su įrengtomis kameromis ir jutikliais vaizdinės žvalgybos duomenims rinkti.
Prancūzijos naikintuvai pakilo iš Šiaulių. Čia sąjungininkės kas ketvirtį rotuoja naikintuvų būrius, siekdamos užtikrinti nepertraukiamą trijų Baltijos valstybių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – oro erdvės apsaugą. Dabartinė Prancūzijos rotacija į šią misiją įtraukia „Rafale“ ar kitus Prancūzijos naikintuvus, o Šiaulių būrys veikia kaip pagrindinės greitojo reagavimo pajėgos Baltijos šalių oro erdvės šiauriniame sektoriuje. Švedijos „Gripen“ naikintuvai, prisijungę prie perėmimo operacijos, atspindi vis labiau integruotą Stokholmo vaidmenį NATO oro gynybos operacijose po įstojimo į aljansą, o Švedijos lėktuvai dabar dalyvauja aljanso misijose, kurios dar prieš kelerius metus būtų buvusios politiškai neįmanomos.
Baltijos šalių oro erdvės patruliavimas, kurį NATO vykdo nepertraukiamai nuo tada, kai 2004 m. Baltijos valstybės įstojo į aljansą, nuo 2022 m. vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, smarkiai išsiplėtė tiek mastu, tiek intensyvumu. Tai, kas prasidėjo kaip palyginti įprasta taikos metu vykdoma misija, apimanti nedidelius sąjungininkų naikintuvų rotacijos, išsiplėtė į tvirtesnį buvimą su didesniais būriais, galingesniais orlaiviais ir didesniu operacijų tempu, kurį lėmė padidėjusi Rusijos karinės aviacijos veikla Baltijos regione ir aplink jį. NATO taip pat pridėjo papildomą Baltijos jūros oro erdvės stebėjimo ir perėmimo misiją, kuri skiriasi nuo pradinės policijos misijos, siekdama užtikrinti geresnį Baltijos jūros ir jos prieigų oro erdvės aprėptį.
„Su-35“, dalyvavęs birželio 2 d. incidentuose, yra orlaivis, kurį NATO pilotai ir analitikai stebi su ypatingu dėmesiu. Rusijos „Suchoi“ projektavimo biuro sukurta ir apie 2014 m. į Rusijos karinių oro pajėgų ginkluotę įtraukta „Su-35S“ versija yra įrengta galingu pasyviuoju elektroniniu skenavimo radaru „N035 Irbis-E“, galinčiu vienu metu stebėti kelis taikinius dideliu atstumu, bei varikliais „AL-41F1S“ su trimatės traukos vektoriaus valdymo sistema, suteikiančia orlaiviui išskirtinį manevringumą esant mažam greičiui.
Rusija dislokavo „Su-35“ Ukrainoje, kur jis buvo naudojamas tiek oro erdvės kontrolės patruliavimui, tiek puolimo eskortavimo misijoms, ir eksportavo šį modelį į Kiniją, kur Liaudies išlaisvinimo armijos oro pajėgos eksploatuoja šių orlaivių eskadrą. Susidūrimas su vienu iš jų virš Baltijos jūros, skrendančiu kartu su žvalgybos ir transporto orlaiviais, rodo sąmoningas Rusijos pastangas išbandyti sąjungininkų reagavimo laiką ir procedūras įvairiose misijose vienu metu.
„An-30“, vienas iš mažiau žinomų orlaivių Rusijos oro pajėgų sudėtyje, nusipelno ypatingo dėmesio. Sukurtas remiantis regioniniu turbopropelleriniu lėktuvu „An-24“, „An-30“ yra specializuota aerofotografavimo platforma, kurios fiuzeliaže įrengtos kelios kamerų stotys, o stiklinė nosies dalis stebėtojams užtikrina matomumą į priekį ir žemyn. Rusija naudojo „An-30“ tiek kartografiniams tyrimams, tiek žvalgybos informacijai rinkti, o jo buvimas kartu su puolamaisiais lėktuvais ir dideliais transportiniais lėktuvais per vieną dieną vykdytų veiksmų Baltijos jūroje rodo, kad rusai atliko plataus masto NATO dislokacijos ir reagavimo modelių įvertinimą, o ne tiesiog atskirai treniravo konkrečių tipų lėktuvus.
Perėmimai buvo vykdomi pagal operaciją „Eastern Sentry“ – NATO nuolatinę oro policijos ir greitojo reagavimo budėjimo operacijų sistemą aljanso rytiniame flange. Ši misija įgijo ypač didelę reikšmę, kai Rusija Ukrainoje parodė, kad laiko Europos sienas derybų objektu, o aljanso oro erdvę – spaudimo tašku, kurį verta išbandyti. Kiekvienas skubus išskridimas, kiekvienas perėmimas ir kiekviena NATO piloto iš arti padaryta Rusijos orlaivio nuotrauka yra tiek taktinių duomenų rinkimo veiksmas, tiek žinutė, perduodama visuotine oro pajėgų kalba, kad aljansas stebi, yra pasirengęs ir neketina nusisukti, rašo „Defence Blog“.
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