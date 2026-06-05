Pastebėtas neįprastas Kinijos povandeninis laivas

Kadangi oficialios informacijos apie šį povandeninį laivą nėra, jo paskirties ir galimybių vertinimai šiuo metu grindžiami palydovinėmis nuotraukomis ir ekspertų analizėmis.
Povandeninis laivas buvo pastebėtas gegužės 31 d. ir birželio 1 d. nuotraukose, prišvartuotas prie baržos netoli Jiangnano laivų statyklos Šanchajuje. Nors ši laivų statykla pirmiausia žinoma dėl didelių antvandeninio karo laivų statybų, ji taip pat stato nebranduolinius povandeninius laivus.
Tradiciškai Kinija oficialiai nepraneša apie tokių povandeninių laivų sukūrimą, o valstybinė žiniasklaida nepateikia jokių komentarų.
Susiję straipsniai
Pagrindiniai matomi bruožai – aerodinamiškas laivapriekis, X formos laivagalis ir itin žemas profilis virš vandens linijos.
Kinija anksčiau eksperimentavo su povandeniniais laivais be bokštelio, įskaitant prototipus, pastatytus toje pačioje laivų statykloje. Manoma, kad tokia konfigūracija sumažina hidrodinaminį pasipriešinimą.
Maždaug tuo pačiu metu kitas povandeninis laivas galimai buvo Huludao laivų statykloje Bohai jūroje, kuri specializuojasi branduolinių povandeninių laivų statyboje. Nors tai nėra patvirtinta, spėjama, kad abu povandeniniai laivai gali priklausyti tai pačiai programai.
Remiantis apskaičiavimais, naujojo povandeninio laivo ilgis siekia maždaug 120 metrų, o plotis – 10–11 metrų, taigi, jis yra ilgesnis, bet siauresnis už kitą neseniai Bohajaus įlankoje pastebėtą povandeninį laivą. Analitikai mano, kad tai yra naujos klasės povandeninis laivas.
Manoma, kad mažai tikėtina, jog tai yra strateginis balistinių raketų povandeninis laivas – nes tokiam vaidmeniui greičiausiai reikėtų didesnio korpuso, ypač atsižvelgiant į balistinės raketos „JL-3“ dydį.
Tuo pačiu metu povandeninio laivo paskirtis ir varomoji jėga lieka neaiškios. Atsižvelgiant į jo dydį, branduolinė jėgainė laikoma labiausiai tikėtina galimybe. Jei laivas būtų varomas įprastiniu būdu, tai galėtų tapti didžiausiu nebranduoliniu povandeniniu laivu pasaulyje.
Kinija taip pat kuria kompaktiškas branduolines energetikos sistemas, kuriose mažos galios reaktorius veikia kaip nepriklausomas energijos šaltinis, nepriklausantis nuo atmosferinio oro.
Ši koncepcija primena kitas nuo oro nepriklausomas varomąsias sistemas – pavyzdžiui, Stirlingo variklius ar kuro elementus – tačiau galėtų užtikrinti didesnę galią ir beveik neribotą veikimo trukmę.
Ankstesnėse sausio mėnesio ataskaitose teigiama, kad Kinija tapo antra pagal dydį branduolinių povandeninių laivų operatorė pasaulyje – aplenkdama Rusiją, rašo „Militarnyj“.