Rumunijos uoste sprogo bepilotis laivas

Sprogimas įvyko apie 10 val. 30 min. vietos laiku – maždaug po keturių su puse valandos nuo to laiko, kai dronas buvo pastebėtas 5 val. 50 min. netoli Rumunijos jūrų gelbėjimo tarnybos būstinės. Teritorija jau buvo uždaryta ir evakuota. Nukentėjusiųjų nėra.
Preliminariais duomenimis, po sprogimo gaisras apėmė vilkiką ir angarą netoli naftos terminalo sandėlių. Rumunijos vidaus reikalų ministro pavaduotojas Raedas Arafatas, žurnalistams patvirtindamas sprogimą, nurodė, kad iš Tulčės buvo mobilizuoti SMURD medicininiai sraigtasparniai ir kariniai sraigtasparniai „Black Hawk“, siekiant atlikti žvalgybą palei visą pakrantę.
„Natūralu, kad kyla įtarimas, jog gali būti ir kitų. Todėl mes tikriname. Jei buvo vienas, gali būti ir kitų. Konkrečios informacijos nėra, yra įtarimas, ir tas įtarimas yra pagrįstas“, – sakė R. Arafatas.
Po jūrinio drono sprogimo Rumunijoje prakalbo apie naują realybę: tai tik laiko klausimas
Pasak „Digi24“, remiantis nenurodytais šaltiniais, po sprogimo Konstancos uoste Rumunijos pakrantėje buvo rasti dar trys jūriniai dronai. Penktadienio popietę valdžios institucijos išplėtė paieškos rajoną ir tęsė žvalgybos operacijas palei Juodosios jūros pakrantę, o visos prasiskverbimo apimtys vis dar nustatinėjamos.
Konstanca nėra įprastas uostas. Įsikūręs Rumunijos Juodosios jūros pakrantėje, maždaug 225 km į rytus nuo Bukarešto, tai didžiausias uostas Juodosios jūros regione ir vienas svarbiausių logistikos bei tranzito mazgų Pietryčių Europoje.
Susiję straipsniai
Jis yra svarbus NATO rytinio flango logistikos mazgas, per jį gabenama didelė dalis Ukrainos grūdų eksporto, kuris buvo atnaujintas pagal tarptautinius susitarimus, be to, jis yra platesnėje strateginėje geografinėje erdvėje, dėl kurios Rusija kovoja nuo 2022 m. vasario, kai prasidėjo plataus masto įsiveržimas į Ukrainą. Karinio drono buvimas civiliniame uoste – nesvarbu, ar tai būtų tyčinio puolimo, navigacijos gedimo rezultatas, ar dronas, praradęs taikinio fiksavimą ir nuneštas į Rumunijos teritorinius vandenis – yra kokybiškai kitokio pobūdžio saugumo įvykis nei ankstesniais metais retkarčiais pasitaikę incidentai su oro dronais, kurių nuolaužos pasklisdavo po Rumunijos teritoriją, rašo „Defence Blog“.
Ukraina plačiai ir veiksmingai naudojo bepiločius paviršinius laivus prieš Rusijos karinius taikinius, smogdama karo laivams, patrulinėms valtims ir uostų infrastruktūrai giliai vandenyse, kuriuos Rusija laikė saugiais. Rusija, reaguodama į tai, plėtojo savo jūrinių dronų pajėgumus – ir gegužės 25 d. Rusijos jūrinis dronas smogė į Ukrainos karinio jūrų laivyno mokomąjį burlaivį „Družba“, kuris stovėjo prišvartuotas Odesos uoste. Abi kariaujančios pusės dabar siunčia bepiločius laivus į viena kitos uostus, rašo „Defence Blog“.