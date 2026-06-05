Užleisk vietą, karo dieve: „God of War: Laufey“ pristato netikėtą posūkį šioje žaidimų serijoje

„Mes visada pasakosime istorijas apie Kratosą, bet manau, kad mums tai buvo tiesiog proga pakalbėti apie ką nors, kas buvo taip svarbu pačioje pradžioje, – sako „God of War: Laufey“ žaidimo režisierė Ariel Lawrence. – Susipažinti su jais, žengti toliau į šį naują pasaulį ir suteikti mums vietos nustebti bei pamatyti, kaip viskas siejasi. Taigi, mums tai nėra nukrypimas – tai labiau plėtra.“
Jei reikėtų greitai atšviežinti atmintį, Faye – kurią vaidina „True Blood“ ir „Daredevil“ žvaigždė Deborah Ann Woll – yra Jötunheimo šerkšno milžinė, turinti pranašavimo galią ir žinomas kaip Laufey Teisingoji. „God of War“ Leviatano kirvis buvo pagamintas jai, ji moka naudotis magija ir kovojo su Thoru. O dar suteikė Kratosui pravardę „Grumbles“.
„Faye paliko neįtikėtiną įspūdį Kratosui ir daro įtaką tam, kaip jis dabar gyvena“, – aiškina A. Lawrence.
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Tarp pasaulių
„Santa Monica Studio“ naujasis projektas nėra, kaip gandai teigė, priešistorė, o iš tiesų prasideda tuo momentu, kai 2018 m. žaidimo „God of War“ pradžioje Faye kūnas sudeginamas ant laužo. Tai ją perkelia į žemę, vadinamą „Everywhen“ – pomirtinį dievų pasaulį. Tai tikrai nėra Valhala ar Eliziejaus laukai, o košmariškas anapusinis pasaulis su žudikiškomis gėlėmis ir kaukėtais skeletais, kur būtybės yra gaudomos ir laikomos narvuose. Čia dega lavonų laužai, o danguje kabo grėsmingi vartai. Tai toli gražu nėra draugiška vieta, kaip pasakoja „Santa Monica Studio“ kūrybos vadovas Cory Barlogas.
„Jie visi yra šikniai, – sako jis. – Tiesą sakant, kiekvienas dievas, egzistuojantis visose mitologijose, turi tikrai baisų santykį su galia ir tuo, kaip jie ja piktnaudžiauja. Kai visus tuos žmones – tarsi milijardierių būrį – įdedi į salą, jie mano, kad turės laimingą gyvenimą. Bet ne – jie visi kovos vieni su kitais, jie visi pateks į keistą konfliktinę būseną, nes yra užrakinti kalėjime.“
Šią idėją ypač ryškiai iliustruoja du žymūs priešai – Sekhmet ir Begtse. Pastarasis – milžiniškas raudonas vyras – yra mongolų karo dievas. Jis toks „metališkas“, kad jo vardas kilęs iš mongolų žodžio, reiškiančio šarvus, o jo vaidmuo, atrodo, yra tarsi Sekhmetės „apsaugininkas“ pomirtiniame pasaulyje.
Kalbant apie pastarąją, ši yra svarbi figūra egiptiečių mitologijoje, o ne tiesiog dar viena karo deivė, siejama su maru, kerštu, medicina ir Saule. Ji buvo sukurta Ra – Egipto žemės, dangaus ir požemio valdovo – siekiant nubausti žmoniją, tačiau pernelyg įsijautė ir beveik visą ją išnaikino.
„Sekhmet vis dar turi tą rimtumą, baimę keliančią aurą, autoritetą, – sako A. Lawrence. – Norėjome parodyti tą akis į akį susidūrimą ir [Sekhmet bei Begtse] susitikimą.“
Faye
Laimei, Faye taip pat nėra nevykėlė, kai tenka viską sudaužyti į druzgus. Ji yra ne mažiau kieta nei Kratosas. Ji yra atletiškesnė, su priešais kovoja naudodama vikrumą ir greitį – o ne raumenis – ir jos jotuniška kilmė reiškia, kad ji gali naudotis magija. Ji taip pat greitai įgyja labai neįprastą kalaviją.
„Jos fizinis profilis skiriasi nuo Kratoso, – aiškina A. Lawrence. – Kratosas yra tarsi mūrinė siena, šiek tiek stoikas, bet jo žiaurumas kitoks. Kaip parodyti ką nors, kas jam būtų lygus?“
Siekdama rasti būdą, kaip atspindėti Kratoso ir Faye skirtumus, komanda peržiūrėjo visą žaidimų seriją, kad išsamiai išnagrinėtų, kaip iki šiol buvo vaizduojama Faye istorija. A. Lawrence paaiškina, kad Faye kovos stiliaus kūrimas studijai tapo tarsi gaivaus oro gūsis, leidęs pasisemti iš serijos istorijos ir kartu sukurti kažką naujo.
„Graikų era turėjo įtakos Faye, – sako žaidimų kūrėjas. – Skandinavų era taip pat turi įtakos Faye. Taigi, grįžtame prie mūsų judresnių, sklandesnių kovos šaknų, bet taip pat išlaikome mūsų kompanionus, mūsų artimą kovą. Kaip visa tai suderinti ir sukurti kažką, kas būtų unikaliai Faye stiliaus, bet vis tiek liktų „Santa Monica“ žaidimu?“.
Galinga ir magiška
Nors pristatymo metu matėme tik užuominą apie Faye magiją, žinome, kad ji turi daug galių, nes ankstesniuose žaidimuose buvo užuominų apie jos gyvenimą. Ji turi pranašavimo galią, sugebėjo sukurti apsauginius užkeikimus aplink mišką, kuriame gyveno ji ir Kratosas – prisimenate tuos šviečiančius rankų atspaudus? – ir turi neįtikėtiną jėgą.
„Kratosui magija – tai įrankis, kurį jis nešioja prie diržo. O Faye magija yra jos dalis“, – sako C. Barlogas. Jis paaiškina, kad herojės galios labiau primena Frėjos galias ir yra susijusios su gamta. „Yra toks momentas, kai ji gauna kalaviją ir iš to personažo išstumia sielą, o tu matai tą nuostabų sulėtintą kadrą, kuriame paaiškėja, kad ji turi galių, pranokstančių tai, kas buvo parodyta anksčiau. Ir jos tik augs ir tobulės šioje pasaulio dalyje. Idėja ta, kad tose sferose, kurias mes tyrinėjome – Graikijoje ir skandinaviškose sferose – magija yra tarsi sudėtinė oro dalis. Ji egzistuoja visur aplink mus. Šiose sferose jos tankis yra tam tikras. O kai patekame į „Everywhen“, magijos tankis padidėja tūkstančius kartų.“
Faye draugai
Taigi, apie tą kalaviją. Pirmą kartą jį pamatome įstrigusį kosminiame kube, kuris vadinasi Phranque, o jį įgarsina „The Boys“ žvaigždė Jackas Quaidas. Faye greitai sužino, kad šalia kalavijo egzistuoja ir užburto apsaugiis kaspinas, vardu Rue (jį įgarsina Perlina Lau) – ir taip gimsta keisčiausias žaidimuose kada nors matytas trejetas.
„Tikiuosi, kad iki pabaigos visi pajus simpatiją kokiems nors kaspinams ir želė kubui“, – juokiasi A. Lawrence.
„Tai buvo šio projekto dalis nuo pat pradžių. Phranque buvo įtrauktas į kiekvieną šio projekto aspektą, – priduria C. Barlogas. – Man tai viena iš svarbiausių jo dalių. Atmeskite visus fentezi elementus, dizainą ir viską, kas nereikalinga – ir liks tik šis labai paprastas kubas, tačiau jo viduje slypi neįtikėtina kova, nuoširdumas ir tikra asmenybė.“
Taip pat matome kitą, pavadinimo neturintį, beveik fėjos pavidalo personažą, kuris atrodo svarbus Faye istorijai – tačiau C. Barlogas ir A. Lawrence apie jo vaidmenį kalba atsargiai. Kad ir koks būtų jo vaidmuo, Faye prieš „Everywhen“ stoja ne viena.
Viena unikali visata
Kaip ir galima tikėtis iš studijos, kuri Kratosą iš karikatūros pavertė į emocingą tėvystės tyrinėjimą, „God of War: Laufey“ taip pat atrodo pasiruošęs suteikti žaidėjams gilių jausmų. Faye prisitaikydama prie naujos aplinkos išgirsta Kratoso balsą ir netgi mato jo viziją – tai primena, kad šio pasakojimo laikotarpiu ji ką tik buvo atskirta nuo savo vyro ir sūnaus. Atrodo, kad ji taip pat galėjo bendrauti su Kratosu „God of War Ragnarök“ momentais – taigi, nors Kratosas šįkart ir nėra pagrindinis veikėjas, jis ir Atrėjas vis tiek vaidins svarbų vaidmenį Faye istorijoje.
„Viskas, ką darome šioje žaidimo dalyje, kuri vyksta lygiagrečiai 2018 m. žaidimo ir „Ragnarok“ įvykių linijai, taip pat yra tiesiogiai susiję su viskuo, todėl visa tai sudaro vieningą visatą, – teigia C. Barlogas. – Nė viena iš šių istorijų nėra tarsi šalutinė istorija. Visa tai yra naujas skyrius toje pačioje knygoje, milžiniškoje knygoje – ir mes pradedame rodyti, kad joje yra daugiau, nei galėjote įsivaizduoti.“