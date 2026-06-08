Ar Rusijai pavyks sukurti savo „Starlink“? Pirmasis blynas orbitoje jau susvilo

Palydovas, „Rassvet“ grupėje pavadintas „Objekt 4“ ir turintis NORAD sekimo identifikatorių 68363, po paleidimo 2026 m. kovą niekada neatliko nė vieno orbitos aukštinimo manevro, nuolat praradinėjo aukštį, kol atmosferos pasipriešinimas jį galiausiai nutempė žemyn.
Šis praradimas yra pirmoji patvirtinta Rusijos „Rassvet“ programos auka. Ši programa yra šalies bandymas sukurti žemos Žemės orbitos plačiajuosčio ryšio palydovų flotilę, kuri galėtų tapti vidaus alternatyva „SpaceX“ „Starlink“ – amerikiečių sistemai, kuri šiuo metu dominuoja komercinio palydovinio interneto rinkoje ir prie kurios Rusija, nepaisant strateginio spaudimo tai padaryti, negali prisijungti. 2026 m. kovo 23 d. paleidimas, kurio metu „Rassvet“ palydovai buvo iškelti į orbitą, pats savaime buvo įsimintinas dėl savo slaptumo.
Kaip pranešė A. Zakas, daugybė liudininkų Uchtos mieste ir jo apylinkėse, esančiose į šiaurės rytus nuo Plesecko paleidimo bazės Rusijos Archangelsko srityje, tą vakarą stebėjo ir užfiksavo raketą, kylančią į viršutinę atmosferą, tačiau nei Rusijos kosmoso agentūra „Roskosmos“, nei Rusijos gynybos ministerija per artimiausias valandas ar dienas nepateikė jokio oficialaus pranešimo.
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Toks tylėjimas buvo neįprastas, palyginti su istorinėmis normomis: įprasti pranešimai apie paleidimus su retomis išimtimis buvo standartinė praktika tiek sovietinėje, tiek rusų kosmoso programose, per dešimtmečius trukusius kosminius skrydžius. Maskvoje įsikūrusi privati rusų palydovinio ryšio bendrovė „Biuro 1440“, kuri kuria „Rassvet“ sistemą, keletą valandų po paleidimo paskelbė vaizdo įrašą, kuriame buvo matyti, kaip palydovas paleidžiamas iš raketos viršutinės pakopos, taip pirmą kartą viešai patvirtindama, kad kažkas pasiekė orbitą.
Tai, kad valdžia nepateikė jokio oficialaus pareiškimo dėl paleidimo, rodo, kokia jautri yra ši programa, kuri sulieja Rusijos komercinius kosmoso siekius, karinius ryšių poreikius ir platesnę konkurenciją dėl palydovinio interneto infrastruktūros – srities, kurią „Starlink“ pavertė strateginiu prioritetu šalims visame pasaulyje.
Rusija ypač atidžiai stebėjo „Starlink“ vaidmenį Ukrainoje – nes ši sistema suteikė Ukrainos pajėgoms patikimą ryšį mūšio lauke, kurį buvo ypač sunku užblokuoti ar sutrikdyti, ir noras turėti panašias vidaus pajėgas tapo nacionalinio saugumo būtinybe, o ne tik komercine galimybe.
„Rassvet“ palydovų elgsena orbitoje per kelias savaites po paleidimo atskleidė sudėtingą istoriją, kurią A. Zakas atidžiai stebėjo naudodamas viešai prieinamus NORAD sekimo duomenis. Per pirmąsias dvi savaites po paleidimo nė vienas iš palydovų nerodė jokių variklių įjungimo požymių – o tai sukėlė įtarimą, kad visos partijos variklių sistemos buvo sugedusios.
Tačiau balandžio 6 d. „Objekt 16“ sekimo duomenys atskleidė pirmuosius jo kilimo manevrus, o balandžio 7 d. antrasis palydovas taip pat pradėjo kilti. Balandžio 9 d. atrodė, kad manevrus atliko keli palydovai. Per tą pradinį laikotarpį du aktyviausi palydovai padidino savo vidutinį orbitos aukštį nuo mažiau nei 310 km iki maždaug 320 km.
Balandžio antroje pusėje susidariusi situacija parodė, kad palydovų grupės nariai veikė nevienodai. Visi palydovai, išskyrus nemanevruojantį „Objekt 4“, pradėjo palaipsniui aukštinti savo orbitas, o šios veiklos apimtis svyravo nuo paprastų padėties išlaikymo manevrų, kurie tik kompensavo natūralų atmosferos lemiamą kritimą, iki ambicingesnių orbitos aukštinimo kampanijų, kurių metu trys galingesni aparatai pakilo net 40–50 km aukščiau. 2026 m. birželio pradžioje šeši „Rassvet“ grupės palydovai lėtai kilo į stabilesnius aukščius, o kiti aštuoni išlaikė savo padėtį, kompensuodami natūralų žemėjimą, bet nebandydami toliau aukštinti savo orbitų.
„Objekt 4“ elgsena kontrastavo su visų jo palydovų elgsena nuo to momento, kai stebėjimo duomenys tapo pakankamai išsamūs, kad būtų galima juos įvertinti. Per visą laikotarpį nuo paleidimo iki galutinio grįžimo į atmosferą jis nerodė jokių manevrų požymių – o tai rodo, kad arba įvyko variklių gedimas, dėl ko jis visiškai negalėjo įjungti variklių, arba dar blogiau, visiškai prarasta palydovo kontrolė, dėl kurios jis negalėjo vykdyti komandų iš žemės.
Nepriklausomai nuo priežasties, rezultatas buvo tas pats: orbita žemėjo natūraliu greičiu, kurį lėmė atmosferos pasipriešinimas tame aukštyje, ir birželio 6 d. palydovas nusileido pakankamai žemai, kad grįžimas į atmosferą tapo neišvengiamas.
Žemoje Žemės orbitoje, esant maždaug 300 km aukščiui, atmosferos pasipriešinimas nėra nereikšmingas, nors pagal paviršiaus standartus oro tankis tokiame aukštyje yra ypač mažas. Palydovai be varomosios jėgos tokiame aukštyje orbitoje išlieka ne kelerius metus, o tik kelias savaites ar mėnesius – būtent dėl to „Starlink“ ir panašios plačiajuosčio ryšio palydovų grupės veikia šiek tiek didesniame aukštyje ir visą savo eksploatacijos laiką aktyviai palaiko savo orbitas. Palydovas, kuris 300 km aukštyje negali pilnai manevruoti, nėra ryšių priemonė.
Rusijos kosmoso bendruomenėje sklandantys gandai, kurie, kaip pažymėjo A. Zakas, jo pranešimo metu nebuvo patvirtinti, teigė, kad antrasis „Rassvet“ paleidimas gali būti planuojamas apie 2026 m. birželio 18 d. Jei šio grafiko bus laikomasi, tai reikštų, kad Rusijos vadovybė laiko programą pakankamai perspektyvia, kad ją būtų galima toliau plėsti nepaisant pirmojo palydovo praradimo ir likusių palydovų nepastovių veikimo rezultatų, ir kad „Biuro 1440“ arba identifikavo ir ištaisė anomaliją, dėl kurios „Objekt 4“ neteko manevravimo gebėjimų, arba įvertino ją kaip pavienį gedimą, kuris nereiškia sisteminės palydovo konstrukcijos problemos.
Tai, ką „Rassvet“ sudėtingos pirmosios savaitės atskleidžia apie Rusijos komercinės kosmoso pramonės būklę, yra platesnės reikšmės reiškinys, kurio negalima galutinai įvertinti remiantis vieno palydovo grįžimu į atmosferą. Rusija išlaiko didelius raketų ir kosminių aparatų inžinerijos pajėgumus, sukauptus per septyniasdešimt kosminių skrydžių metų, o pradiniai eksploatacijos sunkumai nėra neįprasti diegiant naujas palydovų flotilių architektūras. Tačiau paslaptis, apgaubusi paleidimą, vieno palydovo nesugebėjimas atlikti jokių manevrų ir nevienodas likusių palydovų veikimas rodo, kad Rusijos kelias link funkcionalios vidaus alternatyvos „Starlink“ yra žymiai ilgesnis ir sudėtingesnis, nei norėtųsi atsižvelgiant į programos strateginį skubumą, teigia „Defence Blog“.
„Objekt 4“ sudegė kažkur atmosferoje birželio 6 dieną. Palydovų grupė, kuriai jis priklausė, toliau atsargiai kyla į veikimo aukštį, paeiliui atlikinėdama manevrus.
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