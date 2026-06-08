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Registrų centras savaitgalį kels pagrindines duomenų bazes į naują sistemą

2026 m. birželio 8 d. 14:25
Lrytas.lt
Registrų centras savaitgalį perkels didžiausią šalies duomenų bazę į tarptautinės technologijų kompanijos „Oracle“ sukurtą sistemą.
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Anot Registrų centro, į naują sistemą bus perkelti bazėje saugomi Gyventojų registro, Nekilnojamojo turto registro ar Juridinių asmenų registro duomenys.
„Šis sprendimas leis perkelti pagrindinius Registrų centro informacinius išteklius į visiškai kito lygio infrastruktūrą, kuri bus atsparesnė kibernetinėms atakoms ir kurioje duomenys bus šifruojami“, – pranešime cituojamas Registrų centro IT direktorius Antanas Raguotis.
Jis pažymi, kad tai yra seniai suplanuotas diegimas, kuris nėra susijęs su neseniai įvykusiu asmens duomenų nutekėjimo incidentu.
Duomenų bazės perkėlimo darbai prasidės penktadienį nuo 22 val. ir, kaip planuojama, tęsis iki šeštadienio 2 val. Jų metu neveiks Registrų centro sistemos, tarp jų ir E. sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema.
Registrų centrasduomenų bazė

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