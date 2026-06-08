Mokslas ir ITIšmanyk

Šešiose savivaldybėse prasideda Krašto apsaugos savanorių pratybos

2026 m. birželio 8 d. 15:32
Pirmadienį prasideda Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Dariaus ir Girėno apygardos 2-oji rinktinės vertinamosios pratybos „Tvirtas skydas 2“.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose.
Jų metu bus tikrinami rinktinės štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais.
Kartu su kariais pratybose dalyvaus ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai.
Susiję straipsniai
Vokietijoje augęs Mikas visą gyvenimą žavėjosi Lietuva: priėmė vieną rimčiausių sprendimų

Vokietijoje augęs Mikas visą gyvenimą žavėjosi Lietuva: priėmė vieną rimčiausių sprendimų

Pabradėje prasidėjo pirmosios Vokietijos brigados pratybos „Freedom Shield 26-I“

Pabradėje prasidėjo pirmosios Vokietijos brigados pratybos „Freedom Shield 26-I“

Pratybose „Juodoji strėlė 2026“ – koviniai šaudymai į antžeminius taikinius ir dronus

Pratybose „Juodoji strėlė 2026“ – koviniai šaudymai į antžeminius taikinius ir dronus

Pasak kariuomenės, vienas iš pratybų tikslų – stiprinti karių ir civilinės visuomenės sąveiką, didinti gyventojų pasitikėjimą Lietuvos kariais ir NATO sąjungininkais bei ugdyti karių gebėjimą vykdyti užduotis civilinėje aplinkoje.
Pratybose dalyvaus apie 1 tūkst. KASP karių. Jie judės pėsčiomis ir ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos imitacinius šaudmenis, specialiąsias priemones ir dūminius užtaisus.
Dalis užduočių bus vykdomos civilinėse teritorijose.
Vertinamosios pratybos „Tvirtas skydas 2“ yra baigiamasis KASP trejų metų karinio rengimo ciklo etapas, skirtas įvertinti karių pasirengimą vykdyti krašto gynybos užduotis.
Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP)pratybos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.