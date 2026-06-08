Šešiose savivaldybėse prasideda Krašto apsaugos savanorių pratybos

Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose.
Jų metu bus tikrinami rinktinės štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais.
Kartu su kariais pratybose dalyvaus ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai.
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Pasak kariuomenės, vienas iš pratybų tikslų – stiprinti karių ir civilinės visuomenės sąveiką, didinti gyventojų pasitikėjimą Lietuvos kariais ir NATO sąjungininkais bei ugdyti karių gebėjimą vykdyti užduotis civilinėje aplinkoje.
Pratybose dalyvaus apie 1 tūkst. KASP karių. Jie judės pėsčiomis ir ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos imitacinius šaudmenis, specialiąsias priemones ir dūminius užtaisus.
Dalis užduočių bus vykdomos civilinėse teritorijose.
Vertinamosios pratybos „Tvirtas skydas 2“ yra baigiamasis KASP trejų metų karinio rengimo ciklo etapas, skirtas įvertinti karių pasirengimą vykdyti krašto gynybos užduotis.