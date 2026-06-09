Dronai ir DI: Baltarusija skelbiasi sukūrusi unikalią karinę techniką

Ši sistema skirta automatizuotam ir neautomatizuotam radijo žvalgybos priemonių valdymui, taip pat ryšių kanalų, duomenų perdavimo ir palydovinės navigacijos radijo slopinimo sistemų valdymui.
Pagrindinis „Ross“ ypatumas – dirbtinio intelekto algoritmų integravimas, kuris turėtų padėti operatoriams greičiau reaguoti į elektromagnetinės situacijos pokyčius.
Pasak kūrėjų, kompleksas gali ne tik aptikti radijo radijo signalų šaltinius, bet ir prognozuoti radioelektroninę situaciją, automatiškai parinkdamas slopinimo režimus, bet nedarydamas įtakos savo ryšio kanalams.
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Atskiras komplekso funkcionalumas yra skirtas kovai su dronais. Skelbiama apie pirmą kartą įgyvendintą galimybę gauti duomenis iš radijo dažnių oro situacijos stebėjimo priemonių, siekiant laiku aptikti dronus, prognozuoti jų maršrutus ir pasirinkti optimalius kovos būdus.
Valstybinė Baltarusijos karo pramonės komisija taip pat teigia, kad išmaniosios platformos naudojimas leidžia automatizuoti didelę dalį skaičiavimo ir informacinių užduočių, sumažinant operatoriaus darbo krūvį. Dėl to personalas esą gali sutelkti dėmesį į sprendimų priėmimą, o ne į kasdienes išteklių paskirstymo ir duomenų analizės procedūras.
Dar vienas deklaruojamas privalumas – prisitaikymas realiuoju laiku. „Ross“ turi automatiškai prisitaikyti prie radioelektroninės situacijos pokyčių ir optimaliai paskirstyti apkrovą tarp slopinimo priemonių.
Pasak kūrėjų, naujoji sistema turėtų užtikrinti perėjimą nuo autonominių skirtingų tipų stočių naudojimo prie vieningos informacinės erdvės, kurioje duomenys apie oro taikinius, radijo signalų šaltinius ir savų ryšio kanalų būklę apdorojami vienu metu.
Tačiau deklaruotos komplekso charakteristikos kol kas nėra nepriklausomai patvirtintos, o informacija apie faktines dirbtinio intelekto algoritmų veikimo galimybes realiomis kovos sąlygomis nėra atskleidžiama, rašo „Militarnyj“.
Trumpi „Ross“ techniniai duomenys:
- paskirtis – elektroninės kovos ir radijo stebėjimo priemonių valdymas;
- funkcijos – radijo kontrolė, radijo slopinimas ir elektromagnetinės situacijos analizė;
- papildomos galimybės – dronų maršrutų prognozavimas ir automatinis slopinimo režimų pasirinkimas;
- technologijos – dirbtinio intelekto algoritmų integracija;
- suderinamumas – su „KB Radar“ gaminamų elektroninės kovos ir radijo kontrolės priemonių linija.
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