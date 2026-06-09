Kviečia išbandyti kvantinį kompiuterinį siaubo žaidimą

Kvantinių objektų ypatumai jau seniai įkvepia filosofus ir menininkus, o dabar šia idėja susidomėjo ir žaidimų kūrėjai. Jamesas Woottonas iš „Moth Quantum“ ir jo kolegos sukūrė „Quantum Backrooms“ – siaubo žaidimą su labirintiniais lygiais, kuriuos generuoja tikras kvantinis kompiuteris.
Žaidimas įkvėptas „Backrooms“ – interneto forumuose sukurtos siaubo legendos, kurioje reikia pereiti per begalę kambarių. J. Woottono žaidime kiekvienas kambarys atitinka kvantinio kompiuterio dalies, vadinamos kubitu, kvantinę būseną, o ryšiai tarp kubitų atitinka galimus kelius tarp kambarių.
J. Woottonas sako, kad tokiu būdu „Quantum Backrooms“ perteikia jausmą, tarsi žaidėjas būtų įstrigęs kvantiniame kompiuteryje. Žaidėjas gali žiūrėti tik į nustatytą kryptį, tačiau viskas, į ką jis nežiūri, nuolat keičiasi – taip perteikiant idėją, kad kvantinių objektų būsenos keičiasi, kai jos stebimos, sako jis.
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Žaidėjams nereikia prieigos prie kvantinių kompiuterių, nes jie buvo naudojami tik žaidimo kūrimo metu. J. Woottonas sako, kad tikisi, jog „Quantum Backrooms“ patiks siaubo žanro gerbėjams, kurie mėgausis nauju, kubitų sukuriamu baugumo pojūčiu. „Žaidėjui galima pateiktas šią nuorodą, ir jis net nesupras, kad žaidimas buvo paleistas kvantiniame kompiuteryje“, – sako jis. Išbandyti žaidimą galima čia.
Laura Piispanen iš Aalto universiteto Suomijoje teigia, kad jau egzistuoja šimtai kvantinių žaidimų – nuo tokių, kuriuose naudojamas kvantinėje aparatūroje sukurtas turinys (pavyzdžiui, šis „Quantum Backrooms“) iki tų, kurie remiasi kvantinių būsenų modeliavimu įprastuose kompiuteriuose. Pasak jos, nors prieiga prie kvantinės aparatūros vis dar nėra plačiai paplitusi, susidomėjimas kvantiniais žaidimais vis tiek auga.
„Quantum Backrooms“ galbūt nėra proveržis kvantinių skaičiavimų srityje, tačiau tai gali būti labiausiai išbaigta ir žaistina kvantinių žaidimų versija iki šiol, teigia Michaelas Cookas iš Londono Karališkojo koledžo. Jis sako, kad žaidimų kūrėjai dažnai yra naujų kompiuterinių technologijų diegimo priešakyje, todėl įdomu suteikti jiems prieigą prie kvantinės įrangos, kuri daugumai žmonių vis dar yra nepraktiška. „Dažnai jų neįprasti reikalavimai ar idėjos dėl naujų technologijų skatina realius pokyčius moksliniuose tyrimuose“, – sako M. Cookas.
„Moth Quantum“ komanda tikisi, kad „Quantum Backrooms“ bus žingsnis link to, kad kvantinė technologija taptų labiau integruota į kasdienius vartotojų produktus. „Lygiai taip pat, kaip dirbtinis intelektas per pastaruosius kelerius metus iš mokslinių tyrimų produkto staiga tapo kažkuo labai svarbiu vartotojams, manau, kad tą patį matysime ir kvantinių skaičiavimų srityje“, – sako J. Woottonas.
Parengta pagal „New Scientist“.