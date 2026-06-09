Lietuva gavo naujus jūrinius dronus

„Ilgesni čiuptuvai Baltijos jūroje. ANBO stiprėja. Jei pamatysite šiuos mažylius, nesijaudinkite, jie savi.“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė jis.
Gegužę Lietuvoje buvo įkurtas Autonominių Nuotolinių Bepiločių Operacijų (ANBO) padalinys – specializuotas vienetas, skirtas autonominėms ir nuotoliniu būdu valdomoms bepilotėms sistemoms. Tikimasi, kad naujai gauti jūrų dronai sustiprins padalinio stebėjimo, žvalgybos ir jūrų saugumo pajėgumus Baltijos jūroje.
Vienetas sujungs visas Lietuvos kariuomenės bepilotes sistemas, elektroninės kovos įrangą ir priešdronines pajėgas. Be kovinių užduočių vykdymo, specialusis padalinys taip pat testuos įvairių tipų dronus ir bepilotes sistemas bei nustatys techninius standartus šalies gynybos pramonei.
dronaiANBOLietuvos kariuomenė
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