Mokslas ir ITIšmanyk

Lietuva gavo naujus jūrinius dronus

2026 m. birželio 9 d. 21:06
Lrytas.lt
Praėjusią savaitę Lietuvos kariuomenė gavo pirmuosius jūrinius dronus – jų vaizdine medžiaga pasidalino Lietuvos Respublikos gynybos vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Daugiau nuotraukų (1)
„Ilgesni čiuptuvai Baltijos jūroje. ANBO stiprėja. Jei pamatysite šiuos mažylius, nesijaudinkite, jie savi.“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė jis.
Gegužę Lietuvoje buvo įkurtas Autonominių Nuotolinių Bepiločių Operacijų (ANBO) padalinys – specializuotas vienetas, skirtas autonominėms ir nuotoliniu būdu valdomoms bepilotėms sistemoms. Tikimasi, kad naujai gauti jūrų dronai sustiprins padalinio stebėjimo, žvalgybos ir jūrų saugumo pajėgumus Baltijos jūroje.
Vienetas sujungs visas Lietuvos kariuomenės bepilotes sistemas, elektroninės kovos įrangą ir priešdronines pajėgas. Be kovinių užduočių vykdymo, specialusis padalinys taip pat testuos įvairių tipų dronus ir bepilotes sistemas bei nustatys techninius standartus šalies gynybos pramonei.
dronaiANBOLietuvos kariuomenė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.