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Nors telefono numeriai su įdomia kombinacija vilioja žmones, įspėja – ne visi pasiūlymai saugūs

2026 m. birželio 9 d. 11:35
„Lengvai įsimenamas telefono numeris 64154445. Kaina – 50 eurų“ – skelbia skelbimas populiariame portale. Kitas skelbimas siūlo „+370 600 123 00 – 1800 eurų“. Tokių pasiūlymų internete galima rasti ne vieną. Vis tik norint įsigyti išskirtinį telefono numerį reikėtų būti atsargiems – tokių sandorių rinka nėra aiškiai reglamentuota, ja naudojasi ir sukčiai.
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„Noras turėti lengvai įsimenamą ar išskirtinį telefono numerį – suprantamas. Vis tik ieškant tokių pasiūlymų neoficialiais kanalais svarbu išlikti budriems. Skelbimų portaluose veikianti antrinė numerių rinka gali atrodyti patraukli dėl siūlomų skaitmenų kombinacijų, tačiau tokie sandoriai ne visuomet saugūs“, – paaiškina „Bitė Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovas Jaunius Špakauskas.
Pasak jo, problemų dažniausiai gali kilti dėl to, kad iš nežinomo asmens telefono numerį perkantis žmogus gali likti ir be norimo numerio, ir be pinigų. Neoficialiai pardavinėjami telefono numeriai gali išvis neegzistuoti ar jau būti parduoti kitam žmogui.
„Dažniausiai per skelbimus pardavinėjami išankstinio mokėjimo paslaugų numeriai, pavyzdžiui, „Labas“ SIM kortelės. Nuo 2025 metų Lietuvoje galioja tvarka, pagal kurią visos naujai aktyvuojamos išankstinio mokėjimo paslaugų SIM kortelės turi būti registruotos. Tokiu būdu naujas telefono numeris yra susiejamas su konkrečiu žmogumi – ar telefono numeris jau naudojamas, patikrinti gali tik ryšio tiekėjas“, – pabrėžia J. Špakauskas.
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Telefono numeriai Lietuvoje yra išskirtinis valstybės išteklius, jų numeraciją administruoja Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT). Nors antrinė telefono numerių rinka, pavyzdžiui, skelbimų portaluose ar „Facebook“ grupėse, nėra tikrinama ar prižiūrima – telefono numerių pardavimai tarp žmonių nėra teisiškai reglamentuoti kaip įprastų prekių pardavimai.
„RRT neadministruoja ir nestebi telefono numerių perleidimo tarp privačių fizinių asmenų, nes numerius už tam tikrą mokestį naudojimui įsigyja ryšio tiekėjai. Tad saugiausias ir teisiškai tinkamiausias būdas įsigyti išskirtinį telefono numerį bei apginti savo interesus ginčo atveju tėra vienas – kreiptis į savo ryšio tiekėją“, – pataria vienas skaitmeninių paslaugų bendrovėsvadovų.
Išskirtinių telefono numerių kaina priklauso nuo skaitmenų kombinacijos. „Auksinis“ numeris, kuriame trys vienodi skaitmenys eina iš eilės, pavyzdžiui, 6xxxx888, kainuoja apie 50 eurų. „Deimantinis“ numeris su keturiais pasikartojančiais skaitmenimis, pavyzdžiui, 6xxx3333, kainuoja apie 200 eurų.
Tuo metu VIP kategorijai priskiriamų numerių su penkiais vienodais skaitmenimis iš eilės, pavyzdžiui, 6xx44444, kaina gali siekti net ir 10 tūkst. eurų. Pastarųjų rinkoje yra itin mažai – „Bitė“ šiuo metu turi vos apie 30 laisvų VIP kategorijos numerių.
Didžiausio populiarumo sulaukia „auksiniai“ numeriai: 2020–2025 m. bendrovės klientai įsigijo daugiau kaip 1000 „auksinių“ ir 225 „deimantinius“ numerius.
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