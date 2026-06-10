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Dauguma keliaujančių ES ir EEE šalyse už mobilųjį ryšį toliau mokės kaip Lietuvoje

2026 m. birželio 10 d. 11:31
Lietuvos gyventojai, keliaudami Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse, ir toliau mobiliojo ryšio paslaugomis galės naudotis pagal principą „mokėk kaip namuose“ (angl. roam like at home). Tai reiškia, kad skambučiai, SMS žinutės ir mobilieji duomenys minėtose šalyse paprastai apmokestinami tiek pat, kiek Lietuvoje, taikant sąžiningo naudojimosi taisykles, skelbia Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT).
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„Galimybė keliaujant ES naudotis mobiliuoju ryšiu tomis pačiomis sąlygomis kaip Lietuvoje jau tapo savaime suprantama paslauga. Vartotojai jautrūs kainai, o principas „mokėk kaip namuose“ užtikrina elektroninių ryšių paslaugų kainų stabilumą vidaus rinkose“, – sako RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.
Papildomų priemokų savo klientams ir toliau netaikys trys didieji mobiliojo ryšio operatoriai „Telia Lietuva“, „Tele2“ ir „Bitė Lietuva“.
Vienintelė išimtis bus taikoma virtualiajam mobiliojo ryšio operatoriui „Teledema“. RRT, įvertinusi šios bendrovės prašymą, leido „Teledemai“ ir toliau taikyti papildomas mažmenines tarptinklinio ryšio priemokas savo klientams, keliaujantiems ES ir EEE šalyse. Toks leidimas suteikiamas tik tada, kai operatorius pagrindžia, kad dėl tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo patiria finansinių nuostolių, galinčių turėti poveikį nacionalinių tarifų tvarumui.
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RRT pažymi, kad leidimas nereiškia, kad priemokos bus taikomos automatiškai. „Teledema“ pati spręs, ar jas taikyti ir kokio dydžio jos bus, tačiau priemokos negalės viršyti RRT nustatytų maksimalių ribų.
RRT sprendimas dėl „Teledemos“ priemokų galios nuo 2026 m. birželio 15 d. ir vienerius metus. Didžiausios „Teledema“ galimos taikyti priemokos, keliaujant ES ir EEE šalyse, iki 2027 m. birželio 14 d.:
Prieš kelionę RRT rekomenduoja vartotojams pasitikrinti savo operatoriaus taikomas tarptinklinio ryšio sąlygas, ypač jei keliaujama už ES ir EEE ribų arba kelionės metu naudojamasi dideliais mobiliųjų duomenų kiekiais.
telekomunikacijostarptinklinis ryšysRyšių reguliavimo tarnyba (RRT)

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