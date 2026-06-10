Dešimtmetį trunkančios bėdos: skandalingasis britų šarvuotis gauna dar vieną galimybę

Ministras Luke’as Pollardas išdėstė šį požiūrį rašytiniame atsakyme konservatorių partijos nariui Benui Obese-Jecty, kuris atstovauja Huntingdono rinkimų apygardai ir paklausė, kokia pažanga padaryta jo apibūdintame „Ajax 2“ projekte. L. Pollardas parlamentui pranešė, kad ministerija „dirba prie etapinio plano, siekdama pristatyti patobulintą „Ajax“ transporto priemonę“, pradedant pirmuoju etapu, kurio metu bus atnaujinti bandymai su esama platforma, naudojant ribotą skaičių transporto priemonių, veikiančių „griežtai kontroliuojamomis sąlygomis ir laikantis techninės priežiūros reikalavimų“.
Antrajame etape, pasak L. Pollardo, per kelis mėnesius bus įgyvendinta „keletas reikšmingų patobulinimų“, įskaitant oro filtravimo, įgulos salono šildymo ir elektros energijos generavimo sistemos patobulinimus, kuriuos jis apibūdino kaip „pagrindines temas, nustatytas ir prioritetizuotas po pratybų „Titan Storm““.
„Ajax“ – tai viena iš liūdniausiai pagarsėjusių viešųjų pirkimų nesėkmių naujausioje Didžiosios Britanijos gynybos istorijoje. Projektą lydėjo nuolatinis vėlavimas, sunkūs sužalojimai ir sparčiai augančios išlaidos, kuris beveik visą dešimtmetį kaustė Parlamento priežiūros komitetų dėmesį.
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Ši transporto priemonė yra 42 tonų svorio vikšrinė šarvuota žvalgybos platforma, pagaminta „General Dynamics UK“ kaip pagrindinis 2014 m. sudarytos sutarties, skirtos pakeisti senstančias „Scimitar“ ir „Warrior“ transporto priemones, atliekančias žvalgybos funkcijas Britanijos armijoje, dalis.
Nuo pat pradžių „Ajax“ projektas buvo ambicingas: buvo numatyta sukurti šešių variantų šeimą, kurių visi turėtų bendrą korpusą, o žvalgybinis „Ajax“ variantas būtų šios šeimos flagmanas. Pradiniai pristatymai ir eksploatacijos etapai iš pradžių buvo numatyti daug anksčiau, bet vėliau programa susidūrė su nuolatiniais vėlavimais.
Konkrečios problemos, dėl kurių šio dešimtmečio pradžioje buvo sustabdyti „Ajax“ bandymai, nebuvo abstrakčios viešųjų pirkimų nesėkmės. Bandymų metu transporto priemones valdę kariai pranešė apie tokį stiprų triukšmą ir vibraciją, kad keli įgulos nariai patyrė klausos praradimą ir kitus fizinius sužalojimus, todėl kariuomenė buvo priversta visiškai sustabdyti bandymus, kol tyrėjai bandė nustatyti pagrindinę priežastį.
Valdžios išlaidas tikrinanti Nacionalinė audito tarnyba bei Bendruomenių rūmų gynybos ir viešųjų finansų komitetai pradėjo tyrimus ir paskelbė kritiškas ataskaitas. Triukšmo ir vibracijos problemą buvo labai sunku izoliuoti ir išspręsti – iš dalies todėl, kad tai nebuvo viena identifikuojama priežastis, o kelių sistemų veiksnių derinys. Ši sudėtinga situacija atsispindi dabartiniame dviejų etapų požiūryje, kuris atskiria nedelsiamą ribotų bandymų atnaujinimą nuo techninių pataisų pristatymo, kurių kūrimas ir įgyvendinimas užtruks mėnesius.
Pratybos „Titan Storm“ – didelio masto Britanijos kariuomenės pratybos, kurias : Pollardas nurodė kaip pagrindą identifikuojant pagrindines tobulinimo sritis – buvo svarbus kariuomenės gebėjimo vykdyti didelio masto šarvuotųjų pajėgų operacijas išbandymas. Tai, kad po šių pratybų oro filtravimas, įgulos salono šildymas ir elektros energijos gamyba buvo įvardyti kaip prioritetinės tobulinimo sritys, leidžia aiškiau suprasti, kokias spragas turės užpildyti patobulinta „Ajax“ versija.
Oro filtravimas daro įtaką įgulos ištvermei dulkėtose ar užterštose aplinkose, įgulos salono šildymas yra pagrindinis reikalavimas ilgalaikėms operacijoms šaltame klimate, įskaitant Šiaurės Europą, kur Britų armija treniruojasi ir kur ji kovotų, o elektros energijos generavimo pajėgumas lemia, kokius jutiklius, ryšių sistemas ir elektroninę įrangą transporto priemonė gali palaikyti lauke. Nė vienas iš šių reikalavimų nėra egzotiškas. Visi jie yra pagrindiniai standartai, kuriuos moderni šarvuota transporto priemonė turėtų atitikti nuo pat pradžių, rašo „Defence Blog“.
Britų kariuomenė jau daugelį metų laukė pajėgaus nuolatinės šarvuotosios žvalgybos sprendimo, kol „Ajax“ sprendė savo problemas. „Scimitar“ – Šaltojo karo laikų vikšrinė žvalgybinė mašina, kurią turėjo pakeisti „Ajax“, tarnavo kur kas ilgiau nei buvo numatyta, o mašinos, kurios vykdė žvalgybą Persijos įlankos kare ir Bosnijoje, dabar yra gerokai pasenusios.
Žvalgybos vaidmuo nėra antraeilis šarvuotųjų pajėgų karo veiksmuose: būtent taip vadai įgyja situacijos suvokimą, reikalingą likusioms pajėgoms efektyviai panaudoti, todėl kompetentingo pakaitalo esamai senstančiai transporto priemonių parkui nebuvimas yra tikras operatyvinis trūkumas, o ne tik gėdingas atvejis.
„General Dynamics UK“ – amerikiečių gynybos kompanijos britų filialas – buvo pagrindinis rangovas per visą sudėtingą programos istoriją. Kompanija nepateikė viešo pareiškimo dėl L. Pollardo atsakymo parlamente. Gynybos ministerija neatskleidė, kiek transporto priemonių dalyvaus atnaujintuose bandymuose, kaip atrodo konkretus antro etapo techninės įrangos tobulinimo grafikas, išskyrus L. Pollardo pateiktą apibūdinimą „per kelis mėnesius“, ar kokia yra bendra programos kaina šiuo metu. L. Pollardas nurodė, kai bus naujų žinių, toliau informuos Parlamentą rašytiniais ministerijos pareiškimais.
„Ajax“ istorija iš esmės pasakoja apie atotrūkį tarp to, ką gynybos programa žada sutarties sudarymo metu, ir to, ką inžinerinė realybė pateikia susidūrus su tikrosios plėtros sunkumais. Britų kariuomenė 2014 m. pasirašė sutartį dėl transformuojamų transporto priemonių šeimos ir dabar, praėjus daugiau nei dešimčiai metų, vėl pradeda griežtai kontroliuojamus bandymus su ribotu transporto priemonių parku, tuo pačiu ruošdama technines pataisas, kurios nuo pat pradžių turėjo būti standartinės funkcijos. L. Pollardo pareiškimas parlamente yra tik naujausias iš ilgos serijos. Ar dviejų etapų metodas galiausiai užvers šį skyrių, ar atvers kitą, priklausys nuo to, kas nutiks, kai šios transporto priemonės vėl bus išbandomos, apibendrina „Defence Blog“.
šarvuotisJungtinė KaralystėDidžioji Britanija
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