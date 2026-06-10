Mokslas ir ITIšmanyk

Liuksemburgas skirs 2,5 mln. eurų saugaus palydovinio ryšio užtikrinimui Lietuvoje

2026 m. birželio 10 d. 09:31
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas su Liuksemburgo gynybos ministre Yuriko Backes pasirašė susitarimą dėl saugaus palydovinio ryšio užtikrinimo Lietuvoje, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Daugiau nuotraukų (1)
Anot ministerijos, šiuo susitarimu numatoma stiprinti Lietuvos ir Liuksemburgo bendradarbiavimą kosmoso srityje, dėmesį skiriant saugaus palydovinio ryšio plėtrai.
Liuksemburgas saugioms satelitinio ryšio paslaugoms Lietuvoje skirs 2,5 mln. eurų.
„Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, kad palydovinis ryšys ir kitos kosmoso technologijos tampa neatsiejama šiuolaikinių karinių operacijų dalimi. Vertiname Liuksemburgo lyderystę kosmoso sektoriuje ir galimybę kartu plėtoti pajėgumus, kurie prisidės prie Lietuvos kariuomenės efektyvumo ir atsparumo stiprinimo“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.
Susitikęs su Liuksemburgo gynybos ministre, R. Kaunas taip pat aptarė NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimą bei ES saugumo stiprinimo iniciatyvas.
telekomunikacijosPalydovinis internetasLiuksemburgas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.