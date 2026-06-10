Liuksemburgas skirs 2,5 mln. eurų saugaus palydovinio ryšio užtikrinimui Lietuvoje

Anot ministerijos, šiuo susitarimu numatoma stiprinti Lietuvos ir Liuksemburgo bendradarbiavimą kosmoso srityje, dėmesį skiriant saugaus palydovinio ryšio plėtrai.
Liuksemburgas saugioms satelitinio ryšio paslaugoms Lietuvoje skirs 2,5 mln. eurų.
„Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, kad palydovinis ryšys ir kitos kosmoso technologijos tampa neatsiejama šiuolaikinių karinių operacijų dalimi. Vertiname Liuksemburgo lyderystę kosmoso sektoriuje ir galimybę kartu plėtoti pajėgumus, kurie prisidės prie Lietuvos kariuomenės efektyvumo ir atsparumo stiprinimo“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.
Susitikęs su Liuksemburgo gynybos ministre, R. Kaunas taip pat aptarė NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimą bei ES saugumo stiprinimo iniciatyvas.