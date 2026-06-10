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Perspėja: po karo Ukrainoje prie Šiaurės Europos ir Baltijos šalių sienų atsiras 115 000 rusų kareivių (4)

2026 m. birželio 10 d. 15:00
Lrytas.lt
Rusija plečia karines bazes ir stiprina karines pajėgas palei sieną su Šiaurės Europos ir Baltijos šalimis. Danijos specialiųjų tarnybų šaltinių vertinimu, šie veiksmai gali liudyti apie pasirengimą galimai didelio masto konfliktui su Europos valstybėmis Baltijos jūros regione.
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Danijos, Švedijos, Norvegijos ir Suomijos žvalgybos atstovai mano, kad situacija gali įtraukti NATO ir Rusiją į pavojingą konfrontaciją, praneša Danijos leidinys DR. Aukšto rango karininkai pažymi, kad eskalavimo atveju pirmieji karo veiksmai gali prasidėti būtent netoli Danijos ir Baltijos šalių.
Šaltiniai pabrėžia, kad šiuo metu nėra patvirtintų Rusijos sprendimų dėl agresijos, tačiau parengiamieji procesai jau vyksta. Šiuo metu Rusija plečia karines bazes ir modernizuoja infrastruktūrą palei Europos sienas. Pavyzdžiui, Rusija atkuria garnizoną Petrozavodsko mieste netoli Suomijos.
Pasibaigus karo veiksmams Ukrainoje, Rusija gali dislokuoti dešimtis tūkstančių papildomų karių pasienio rajonuose. Buvęs žvalgybos karininkas Markas Eklundas pažymi, kad pasibaigus karo veiksmams Ukrainoje, Rusija planuoja dislokuoti prie sienų apie 115 000 karių, kurių dauguma turės kovinės patirties.
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Skandinavijos šalių atstovai pažymi, kad grėsmės lygis šiuo metu vertinamas kaip aukštesnis nei Šaltojo karo metu.
Tuo pačiu metu Rusija oficialiai neigia planus pulti NATO šalis, vadindama tokius teiginius melagingais. Kremlius tvirtina, kad būtent NATO ir Europos šalys kuria įtampą regione.
 DR dokumentika „Karo planas Europa“ atskleidžia ginklavimosi procesą netoli Europos sienų.<br> DK iliustr. Daugiau nuotraukų (2)
 DR dokumentika „Karo planas Europa“ atskleidžia ginklavimosi procesą netoli Europos sienų.
 DK iliustr.
Vakarų kariniai ekspertai įspėja, kad artimiausi vieneri–treji metai gali tapti pavojingiausiu laikotarpiu Europai. Kaip priežastį jie nurodo sparčią Rusijos karinės gamybos plėtrą ir nepakankamą Europos šalių pasirengimą.
Kai kurie NATO karininkai pripažįsta, kad Europai trūksta ginklų, technologijų ir karinės infrastruktūros. Jų nuomone, šis pajėgumų atotrūkis gali tapti kritinis staigaus konflikto eskalavimo atveju.
Nepaisant skirtingų šalių vertinimų, situacija Baltijos regione išlieka įtempta, o ekspertai ragina stiprinti Europos gynybinį pasirengimą, rašo „Militarnyj“.
Rusijakarinė bazėŠiaurės Europa
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