Analitiko kirtis Maskvai: atvirųjų šaltinių žvalgyba atskleidė tikrąjį Rusijos tankų rezervą

Jompy įraše, paskelbtame „X“ tinkle, pateikiami išsamūs duomenys apie tankus, likusius Rusijos sandėliuose, remiantis naujausiais turimais palydoviniais vaizdais. Pagrindinis skaičius – 2088 tankai devyniose identifikuotose saugyklose, apimantys „T-54/55“, „T-62“, „T-64“, „T-72“ variantus, „T-80“ variantus ir 50 neidentifikuotų tankų tranzito bazėje. Šis skaičius atrodo reikšmingas, kol Jompy nepradeda taikyti analitinių filtrų, kurie jo vertinimu Rusijos tankų skaičių sumažina iki žymiai mažiau grėsmingo lygio.
Pirmasis ir didžiausias atmetimas yra „T-64“. Rusija naudoja labai ribotą „T-64“ skaičių, o šio modelio ukrainietiška kilmė, kartu su nuolatinėmis atsarginių dalių problemomis ir sunkumais integruojant jį į Rusijos logistikos grandines, daro jį praktiškai nenaudojamu Maskvos tikslams. Jompy visiškai atmeta visą „T-64“ skaičių, pažymėdamas, kad, jei kokie nors dramatiški ir mažai tikėtini pokyčiai nepakeis „T-64“ situacijos, tuos 440 tankų galima atidėti į šalį. Šis vienintelis išbraukimas pašalina maždaug penktadalį bendro skaičiaus.
50 nežinomų tankų 904-ojoje bazėje kelia kitokią problemą. Jompy paskelbtos šios bazės palydovinės nuotraukos rodo, kad ji veikia kaip tranzito centras tarp tikrųjų sandėliavimo bazių ir fronto linijos, o ne kaip sandėliavimo vieta tradicine prasme. Šios transporto priemonės jau juda link šio maršruto arba juo važiuoja ir neturėtų būti įskaičiuojamos į rezervinius pajėgumus.
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Atėmus šiuos skaičius, lieka 1598 tankai – daugiausia „T-54/55“, „T-62“, „T-72 Ural“ ir A/B variantai bei „T-80BV“ ir „T-80U/UD“ modeliai. Jompy analizė tuo nesibaigia, nes pagrindiniame skaičiavime visi 1598 tankai laikomi potencialiai tinkamais naudoti, bet palydovinės nuotraukos ir vizualūs įrodymai rodo, kad tai ne visai teisinga.
Analitiko pateiktose nuotraukose matyti didelės tankų sankaupos keliose bazėse, kurių būklė rodo, kad jie smarkiai susidėvėjo dėl ilgalaikio laikymo lauke be tinkamos priežiūros, išardymo atsarginėms dalims ir fizinės žalos dėl nepriežiūros.
769-ojoje bazėje Jompy identifikuoja maždaug 200 „T-62“, kurie dvejus metus beveik nebuvo liesti, o kiti tankai iš tos pačios bazės buvo išvežti į frontą – o tai rodo, kad šios konkrečios karo mašinos yra pernelyg susidėvėjusios, kad joms būtų teikiama pirmenybė, net jei Rusija eikvoja savo pajėgesnius modelius.
349-ojoje bazėje yra apie 250 „T-72 Ural“ tankų, o ne galingesnių „T-72A“ variantų, kurie buvo patikrinti ir perkelti 2025 m., bet nebuvo išvežti dislokavimui – tai dar vienas rodiklis, kad kažkas, susiję su jų būkle, trukdo juos naudoti.
Likę „T-72B“ ir „T-80BV/U/UD“ modeliai kelia kitokią problemą. Tai teoriškai galingesni modeliai, kuriuos dėl jų techninės būklės reikėtų išgabenti pirmiausia. Jompy mano, kad šių tipų mašinos stovėjo sandėliuose, o visos kitos aplink jas buvo išgabentos – o tai, jo nuomone, yra aiškus įrodymas, kad jos buvo išardytos atsarginėms dalims.
Jis pažymi, kad maždaug pusė likusių „T-80“, sprendžiant iš jų kamufliažo rašto, atrodo esantys „T-80U/UD“ modeliai, o šalia yra krūvos bokštelių ir maždaug 30 visiškai išardytų ir be bokštelių „T-80“ korpusų, kurie, Jompy nuomone, greičiausiai bus pertvarkyti į šarvuotas gelbėjimo transporto priemones „BREM-80“, o ne atkurti kaip koviniai tankai.
Taikydamas visus šiuos filtrus, Jompy gauna galutinį naudingo rezervo skaičių – maždaug 851 tanką. „Taigi, taip, ne daug“, – rašo jis pateikdamas apibendrinimą ir atsižvelgdamas į tai, ką iš tikrųjų reiškia šie skaičiai. Jo vertinimu, tas 851 tankas yra daugiausia pasenę ir blogiausiai išsilaikę pavyzdžiai, konkrečiai – didelis skaičius „T-62“, maždaug 100 „T-54/55“ ir apie 150 „T-72A“. „T-62“ tankai tarnavo sovietinėje ir rusų armijose nuo septintojo dešimtmečio ir buvo laikomi pasenusiais dar gerokai prieš Sovietų Sąjungos žlugimą. Jų pasirodymas Ukrainos mūšio lauke 2022 m. pats savaime buvo ženklas, kaip smarkiai Rusija išeikvojo savo galingesnius modelius.
Atskiras pastebėjimas dėl „T-80“ gamybos „Omsktransmaš“ gamykloje – Rusijos tankų gamybos ir remonto įmonėje Omske – suteikia rezervo analizei laiko dimensiją. Esant dabartiniams stabiliems gamybos tempams, Rusija išeikvos turimas „T-80“ atsargas, tinkamas modernizavimui, per maždaug 12 mėnesių – darant prielaidą, kad iš likusių atsargų nebus imama didelių kiekių ir nebus pradėta nauja gamyba nuo nulio.
Tai rodo, kad „Omsktransma6“ kitų metų pradžioje gali susidurti su situacija, kai sandėliuose nebeliks nieko, ką būtų galima modernizuoti, ir teks rinktis tarp „T-80“ gamybos sustabdymo arba visiškai naujos gamybos pradėjimo – o tai reikalauja žymiai didesnių išlaidų ir laiko nei esamų korpusų remontas.
Rusija pradėjo plataus masto invaziją su, analitikų skaičiavimais, keliais tūkstančiais įvairiose saugojimo būklėse esančių tankų – skaičiumi, kurį Vakarų komentatoriai dažnai minėdavo kaip įrodymą, kad Vakarų tiekiamų tankų nuostoliai visada gali būti kompensuoti. Jompy analizė rodo, kad praktinis rezervas, atsižvelgiant į nepataisomai sugadintas transporto priemones, išardytus korpusus, netinkamus tipus ir tranzito atsargas, sumažėjo iki skaičiaus, kuris, esant dabartiniam nuostolių fronto linijoje tempui, galėtų būti išeikvotas per kelis mėnesius.
Atvirųjų šaltinių žvalgybos projektas „Oryx“, kuris stebi Rusijos šarvuotų transporto priemonių nuostolius vizualiai juos patvirtindamas, nuo 2022 m. vasario iki 2026 m. vidurio užregistravo daugiau nei 4350 Rusijos tankų nuostolių.
Rusija vis dar gali gaminti naujus tankus – ir tai daro. Tačiau naujų tankų gamyba nuo nulio yra lėtesnė ir brangesnė nei atnaujintų korpusų paėmimas iš sandėlių – būtent šis modelis leido išlaikyti Rusijos šarvuotųjų pajėgų pajėgumą 2023 ir 2024 metais. Jei sandėlių atsargos dabar yra tokios menkos, kaip rodo Jompy analizė, gamybos planai, kurie ketverius sekinamo karo metus užtikrino Rusijos šarvuotųjų dalinių aprūpinimą, netrukus pasikeis, rašo "Defence Blog".
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