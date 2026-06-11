Kilus visuotiniam vaikų pasipiktinimui, Rusijoje atblokuota „Roblox“

Pasak Maskvoje įsikūrusios pasaulinės kibernetinio saugumo bendrovės „Kaspersky Lab“, ši platforma, leidžianti vartotojams kurti savo žaidimus ir dalytis jais su kitais, buvo vienu iš populiariausių mobiliųjų žaidimų Rusijoje ir 2025 m. pradžioje pagal vaikų joje praleidžiamą laiką dalijosi trečiąją vietą su „TikTok“.
Trečiadienį paskelbtame pranešime Rusijos skaitmeninės ekonomikos ministerija nurodė, kad „Roblox“ sėkmingai įgyvendino priemones, skirtas „apsaugoti vaikus, ir be kita ko įdiegė mechanizmą, ribojantį prieigą prie žaidimų pagal amžiaus grupes“.
„Be to, „Roblox“ įsipareigojo toliau kovoti su nepageidaujamo turinio plitimu platformoje“, – teigiama pranešime.
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Prieigą prie JAV priklausančios platformos Rusija uždraudė praėjusį gruodį, kaltindama ją ekstremistinės medžiagos ir „LGBT propagandos“ platinimu.
Tuomet platformos „Roblox“ atstovas naujienų agentūrai AFP teigė, kad bendrovė rūpinasi saugumu ir laikosi „vietos įstatymų bei teisės aktų“.
Rusijos valstybės remiamos interneto cenzūros priežiūros institucijos vadovė Ekaterina Mizulina gruodį pareiškė, kad dėl šio draudimo iš nepatenkintų moksleivių ir tėvų gavo „63 tūkst. elektroninių laiškų“.
„Tai kelia klausimą. Galbūt atėjo laikas ieškoti kitų būdų kovoti su pedofilais ir provokatoriais, kurie internete taikosi į vaikus?“ – sakė ji.
Pasak bendrovės, kasdien platforma „Roblox“ naudojasi apie 100 milijonų žmonių, o 2024 m. apie 40 procentų visų vartotojų sudarė jaunesni nei 13 metų vaikai.
„Roblox“ buvo uždrausta ir kitose šalyse, įskaitant Katarą, Iraką ir Turkiją – daugiausia dėl susirūpinimo vaikų saugumu. Dėl tos pačios priežasties JAV Teksaso ir Luizianos valstijos padavė šią programėlę į teismą.
Rusija ne kartą grasino uždrausti užsienio savininkams priklausančių svetainių veiklą – žmogaus teisių gynėjai teigia, kad tai yra dalis platesnio valdžios institucijų siekio kontroliuoti ir stebėti interneto naudojimą.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas ketvirtadienį valstybinei naujienų agentūrai TASS pareiškė, kad platformos „Roblox“ prieigos atblokavimas Rusijoje „rodo, kad visos paslaugos gali vėl veikti, jei laikosi įstatymų“.
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