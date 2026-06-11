Paryžiaus aukcione bus parduodama pirmoji odinė rankinė, pagaminta iš tiranozauro ląstelių

Ši pavasarį Amsterdame pristatyta rankinė buvo pagaminta iš kolageno likučių, paimtų iš tiranozauro (Tyrannosaurus rex) šlaunikaulio, kuris prieš 25 metus buvo rastas JAV Montanos valstijoje.
„Pastaraisiais metais mes sukūrėme metodus – biotechnologijas, kurios leidžia mums „nurodyti“ ląstelių kultūrai laboratorijoje pagaminti, taip sakant, tikrą tiranozauro odą“, – neseniai naujienų agentūrai AFP sakė su šiuo pardavimu susijęs paleontologijos ekspertas Iacopo Briano.
Aukcionų namai „Drouot“, kur ši rankinė bus pristatyta parduoti 18 val. (16:00 val. Grinvičo laiku), neseniai išplatintame pranešime ją apibūdino kaip „precedento neturintį daiktą prabangos istorijoje“ ir „mokslinį pasiekimą“, leidžiantį gaminti odą „visiškai nesinaudojant gyvulininkyste“.
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I. Briano pažymėjo, kad ši medžiaga skiriasi nuo veganiškos odos, kuri dažniausiai gaminama iš plastiko.
„Šiuo atveju ji gauta iš ląstelių kultūros, taigi tai 100 procentų oda. Be to, ji kilusi iš gyvūno, kuris išnyko prieš 67 milijonus metų!“ – sakė jis.
Nesant precedento, kuriuo būtų galima remtis, Alexandre Giquello, kurio aukcionų namai organizuoja šį pardavimą, paaiškino, kad jiems teko „nustatyti kainą“, kuri atspindėtų tiek rankinės gamybai reikalingas investicijas, tiek jos retumą.
A. Giquello šį daiktą įkainojo nuo 300 iki 500 tūkst. eurų.
„Tai labai, labai didelė pinigų suma“, – naujienų agentūrai AFP sakė A. Giquello.
„Be to, tai unikalus daiktas. O kadangi retas daiktas būna brangus, štai jums ir rezultatas“, – pridūrė jis.
Jūras Barauskas (AFP)