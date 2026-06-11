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Pašto ženkle – vieta, nuo kurios prasidėjo Lietuvos radijo istorija

2026 m. birželio 11 d. 10:56
Šį penktadienį, birželio 12 d., Lietuvos paštas išleidžia naują pašto ženklą, skirtą ypatingai sukakčiai – Lietuvos radijo 100-mečiui. Jubiliejinį pašto ženklą sukūrė menininkė Natalija Vaišnorienė.
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Pašto ženklo nominalas – du eurai, tiražas – 15 tūkst. egzempliorių. Išleidimo dieną, birželio 12-ąją, Kauno pašte (Karaliaus Mindaugo pr. 49) vyks antspaudavimas pirmosios dienos datos spaudu.
Lietuvos radijo šimtmečiui skirtame pašto ženkle vaizduojama vieta, nuo kurios prasidėjo nacionalinio radijo istorija – Kauno radijo stotis Žaliakalnyje. Būtent iš čia prieš šimtmetį nuskambėjo žodžiai „Alio, alio. Lietuvos radijas, Kaunas.“
Per šimtą metų radijas tapo neatsiejama Lietuvos visuomenės gyvenimo dalimi: informavo, telkė, lydėjo svarbiausiais šalies istorijos momentais ir iki šiol išlieka vienu svarbiausių visuomenės informavimo bei kultūros sklaidos kanalų.
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„Pašto ženkluose įamžinami svarbiausi valstybės istorijos, kultūros ir visuomenės įvykiai. Lietuvos radijo jubiliejui skirtas pašto ženklas yra duoklė institucijai, kuri jau šimtmetį informuoja, telkia ir lydi šalį svarbiausiais jos istorijos momentais. Simboliška, kad paštą ir radiją vienija ta pati misija – jungti žmones ir kurti ryšį nepaisant atstumų“, – sako Aušrutė Varnienė, Lietuvos pašto filatelijos projektų vadovė.
Naująjį pašto ženklą nuo birželio 12 d. bus galima įsigyti visuose didžiuosiuose Lietuvos pašto skyriuose bei Lietuvos pašto filatelijos e. parduotuvėje.
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