Stiprinama oro gynyba: Lietuvą pasiekė „Bolide“ raketos

„Toliau nuosekliai stipriname oro gynybos sritį, kuri išlieka vienu svarbiausių mūsų prioritetų. Turime aiškų ir nuoseklų oro gynybos stiprinimo planą, kurį įgyvendiname žingsnis po žingsnio – kiekviena nauja sistema, radaras ir raketa yra konkretus to plano rezultatas. „Bolide“ tipo raketos yra patikima, kovose patikrinta ir elektroniniams trikdžiams atspari priemonė, leidžianti efektyviai naikinti šiuolaikines oro grėsmes“, – sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
„RBS-70“ tipo raketinėmis sistemomis jau yra aprūpintas Lietuvos kariuomenės Oro gynybos batalionas. Ši artimojo nuotolio sistema pasirinkta dėl lengvo aptarnavimo, didelio mobilumo ir kitų techninių pranašumų. Ji leidžia efektyviai naikinti oro taikinius tiek dieną, tiek naktį. Sistema naudoja lazeriu valdomas raketas, kurios yra atsparios elektroniniams trikdžiams ir tinkamos modernioms oro grėsmėms neutralizuoti.
„RBS-70“ oro gynybos sistemą sudaro stovas, paleidimo įrenginys ir raketa. Šios sistemos raketos nuolat modernizuojamos, siekiant padidinti jų skriejimo nuotolį bei pagerinti technines charakteristikas. „Bolide“ tipo raketos gali efektyviai naikinti oro taikinius iki 9 kilometrų atstumu ir pramušti iki 200 mm storio šarvą.
2025 metais su „SAAB Dynamics AB“ buvo pasirašyta nauja sutartis dėl artimojo nuotolio priešlėktuvinės raketinės sistemos „RBS-70“ valdomų „Bolide“ tipo raketų įsigijimo. Jos vertė – daugiau nei 320 mln. eurų. Nepertraukiamas šio tipo amunicijos aprūpinimas Lietuvos kariuomenei bus užtikrintas 2026–2032 metų laikotarpiu.
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