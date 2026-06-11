Ukrainos dronų smūgio pasekmės: rusų Baltijos laivyno pasididžiavimas sunaikintas negrįžtamai

Paskelbtose nuotraukose matyti korpuso deformacija laivagalio srityje, kur yra išmetimo sistemos. Tai gali liudyti apie itin aukštų temperatūrų, plitusių iš laivo vidinių skyrių, poveikį. Tikėtina, kad taip pat buvo pažeisti ir išmetimo kanalai.
Žymiai nukentėjo ir korvetės vidus. Dėl aukštos temperatūros radaro stiebas ir denio elementai įgriuvo į korpuso vidų.
Ant stiebo montuojamos oro ir paviršinių taikinių aptikimo radaro stotys, ryšio priemonės, navigaciniai žibintai ir „savas-svetimas“ atpažinimo sistemos elementai. Be to, šio projekto korvetėse montuojami bendrojo aptikimo radaras „Furke-2“ ir raketinio ginkluotės taikymo radaras „Monument-A“.
Apie visišką vidaus patalpų sudegimą taip pat liudija gausūs apdegimo pėdsakai palei laivagalio antstatą ir sraigtasparnio aikštelės rajone.
MT Anderson vertinimu, pažeidimų pobūdis ir mastas rodo, kad laivo atstatymas yra neįmanomas.
„Militarnyj“ primena, kad birželio 3 d. ryte Ukrainos dronai smogė Rusijos raketinei korvetei Kronštato karinio jūrų laivyno bazėje Sankt Peterburge. Atakos metu laivas buvo Veliščinskio sausajame doke, kur vyko planinis remontas, pradėtas vasario mėnesį.
Paskelbti vaizdo įrašai rodo, kad korvetė buvo apgadinta mažiausiai dviem Ukrainos atakos dronais. Po smūgių laive kilo didžiulis gaisras, kurio dūmus vietiniai gyventojai matė už kelių kilometrų nuo įvykio vietos.
Susiję straipsniai
20380 projekto korvetė „Boikij“
Korvetė „Boikij“ – tai 20380 projekto daugiafunkcinis laivas, priklausantis Rusijos karinio jūrų laivyno Baltijos laivynui, skirtas veikti artimoje jūrų zonoje. Laivas buvo pradėtas statyti 2005 m. liepos 27 d. Sankt Peterburge, nuleistas į vandenį 2011 m. balandį, o į laivyną įtrauktas 2013 m. gegužę. Laivo registracijos uostas yra Baltijskas Kaliningrado srityje.
„Boikij“ yra trečioji 20380 projekto korvetė ir priklauso „Stereguščij“ tipo laivų serijai. Jos vandentalpa yra apie 2200 tonų, maksimalus greitis – iki 27 mazgų, plaukimo autonomija – iki 15 parų. Laivo įgula susideda iš 100 žmonių, įskaitant 14 karininkų.
Korvetės ginkluotė apima 30 mm artilerijos pabūklus „AK-630“ ir 100 mm „A-190“, taip pat priešlėktuvinius raketų kompleksus „Redut“. Laivo priešlaivinius pajėgumus užtikrina raketų kompleksas „Uran“, susidedantis iš 8 priešlaivinių raketų „X-35“, kurių smogimo nuotolis siekia iki 260 km.
Be to, jis ginkluotas priešpovandeniniu kompleksu „Paket-NK“, kurį sudaro du keturių vamzdžių 324 mm kalibro torpediniai aparatai, išdėstyti laivo bortuose. Laive numatyta bazė sraigtasparniui „Ka-27“, rašo „Militarnyj“.
Rusijos karinis laivasRusijos karinis jūrų laivynasBaltijos jūros laivynas
Rodyti daugiau žymių