„IRIS-T“ raketų gamintoja siekia Vokietijoje gaminti raketas „Flamingo“ kartu su Ukraina

Helmutas Rauchas sakė, kad šiuo metu aptariama, kaip būtų galima bendradarbiauti. Jo manymu, tai iš tiesų gali įvykti.
Pasak jo, bendrovė artimiausiomis savaitėmis surengs keletą susitikimų su „Fire Point“ – sparnuotųjų raketų FP-5 „Flamingo“, kurių veikimo nuotolis, kaip teigiama, viršija 3000 kilometrų, gamintoja ir kūrėja.
„Per ateinančias kelias savaites numatyti keli susitikimai ir tada pamatysime“, – sakė H. Rauchas. Jis taip pat pabrėžė, kad jei bus sukurtas naujas produktas, „labai prasminga jį gaminti ir Vokietijoje ar kitose šalyse“. Pasak „Diehl Defence“ generalinio direktoriaus, bendrovė „optimistiškai ir teigiamai“ vertina tokį bendradarbiavimą.
Susiję straipsniai
„The Financial Times“ teigimu, bendra raketų „Flamingo“ gamyba Europoje būtų ryškiausias pavyzdys, kaip Ukrainos gynybos plėtra ir kovinė patirtis sulaukia vis didesnio NATO valstybių narių susidomėjimo.
Leidinys taip pat pranešė, kad balandžio mėnesį oro gynybos raketų sistemų „IRIS-T“ gamintoja „Diehl Defence“ ir „Fire Point“ pasirašė technologijų sutartį, nors išsamesnė informacija apie ją nebuvo atskleista.
Straipsnyje sakoma, kad H. Rauchas teigė, jog „Diehl Defence“ galėtų pasiūlyti „Fire Point“ daug pažangesnę nukreipimo galvutę – komponentą, atsakingą už taikinio aptikimą ir ginklo nukreipimą į jį. Jis taip pat pabrėžė sudėtingesnę „Diehl Defence“ sistemų konstrukciją ir dešimtmečių patirtį.
Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainos FP-5 „Flamingo“ raketos pataikė į karinę gamyklą Čeboksaruose, tiekiančią Rusijos kariuomenei dronų ir raketų komponentus.
Viljama Sudikienė (UKRINFORM)