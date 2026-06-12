Įspūdingas greitis: Latvija gavo pirmąją kovos mašiną gavo vos per 12 mėnesių nuo užsakymo

„General Dynamics European Land Systems“ – amerikiečių gynybos milžino „General Dynamics“ Europos filialas – paskelbė apie pirmosios „Hunter“ mašinos pristatymą Latvijai, patvirtindamas, kad kartu su mašina Latvijos pramonės partneriui perduodama technologija ir žinios, kurios leis šalyje surinkti kitas mašinas. Apie tai paskelbė GDELS viceprezidentas Alejandro Page, kuris taip pat eina GDELS „Santa Bárbara Sistemas“ programos ispanų gamybos padalinio – generalinio direktoriaus pareigas.
„Hunter“ – tai vikšrinė pėstininkų kovos mašina, sukurta remiantis ASCOD platforma – kovose patikrinta konstrukcija, kurią bendrai sukūrė Austrija ir Ispanija. Ši mašina eksploatuojama Austrijos kariuomenėje kaip „Ulan“, Britanijos kariuomenėje – kaip „Warrior“ įpėdinio kandidatė, o Ispanijos kariuomenėje – kaip „Pizarro“.
Latvija pasirinko ASCOD po tarptautinio konkurso, teikdama pirmenybę vikšrinei pėstininkų kovos mašinai, o ne 8×8 ratinei platformai. Surinkimas ir techninė priežiūra Latvijoje bus atliekami per bendrą įmonę „Defence Partnership Latvia“, kurioje didžiąją dalį akcijų valdo „Patria“, suteikiant Latvijos gynybos pramonės bazei tiesioginį vaidmenį programoje, o ne tik gaunant pagamintas transporto priemones iš užsienio. Latvija užsakė 84 „Hunter“ pėstininkų kovos mašinas dviem partijomis po 42 vienetus, pirmoji sutartis pasirašyta 2025 m. sausį, o antroji – 2025 m. birželį.
Susiję straipsniai
Nuo 2022 m. vasarį, kai Rusija pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Latvija yra viena iš aktyviausių NATO šalių, pasisakančių už greitesnį aljanso stiprinimą ir priimančiosios šalies pajėgų plėtrą. Latvijoje dislokuota Kanados vadovaujama NATO sustiprintos priekinės buvimo grupė, o Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos plečiasi ir modernizuojasi tokiu tempu, kuris iki 2022 m. būtų atrodęs politiškai neįmanomas.
„Hunter“ programa tiesiogiai atitinka šią plėtrą: modernus vikšrinis pėstininkų kovos transportas suteikia Latvijos pėstininkų daliniams apsaugotą mobilumą ir ugnies galią, kad jie galėtų veikti kartu su NATO sustiprinimo pajėgomis aplinkoje, kuriai aljansas dabar aiškiai rengiasi.
Dvylikos mėnesių laikotarpis nuo sutarties pasirašymo iki pirmojo transporto priemonės pristatymo yra svarbus akcentas. Istoriškai Europos šarvuotų transporto priemonių programos nuo sutarties pasirašymo iki pirmojo pristatymo trukdavo kelerius metus, o tokiose programose kaip Vokietijos pėstininkų kovos transporto priemonė „Puma“ kvalifikacijos vėlavimai prailgino gamybos terminus kelerius metus, palyginti su pradiniais grafikais.
„Hunter“ pristatymo terminas rodo, kad GDELS prieš pasirašydama sutartį prioritetą teikė gamybos parengčiai ir tiekimo grandinės paruošimui, ir tai atspindi platesnį Europos gynybos pramonės poslinkį link pristatymo terminų sutrumpinimo – nes nuo 2022 m. klientų poreikis smarkiai išaugo.
Surinkimas pačioje šalyje suteikia projektui naują aspektą, kuris peržengia vien tik pristatymo ribas. Latvijai per gynybos partnerystę perduodant technologijas ir žinias, vėlesni šarvuočiai bus surenkami Latvijoje, o ne gabenamos iš Ispanijos jau surinkti. Šis susitarimas vienu metu tarnauja keliems tikslams: jis plėtoja Latvijos vidaus gynybos pramonės pajėgumus, kurių šaliai šiuo metu trūksta šarvuočių srityje, sukuria kvalifikuotas darbo vietas ir vietinius techninės priežiūros bei palaikymo pajėgumus, kurie sumažina ilgalaikę priklausomybę nuo pagrindinio rangovo, taip pat generuoja politinę paramą programai Latvijoje, paskirstydamas ekonominę naudą šalies viduje. Mažai NATO šaliai, kuri kuria savo pramoninę bazę nuo žemo starto taško, susitarimas dėl 84 transporto priemonių programos surinkimo šalyje yra reikšmingas žingsnis link tokio gynybos pramonės atsparumo, kurį NATO skatina plėtoti savo valstybes nares, rašo „Defence Blog“.
karinė technikapėstininkų kovos mašinospėstininkų kovos mašina
Rodyti daugiau žymių