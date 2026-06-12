Kinija įspėja dėl „šnipinėjančių vėžlių“ savo vandenyse

Valstybės saugumo ministerija penktadienį socialiniuose tinkluose kalbėjo apie „naujo tipo šnipinėjimo įrangą“, kurią naudoja užsienio žvalgybos, kad galėtų po vandeniu rinkti svarbius duomenis.
„Tam tikruose Kinijos vandenyse“ aptikta jūros gyventojų, tokių kaip vėžliai ir žuvys, ant kurių buvo pritvirtinti jutikliai, teigiama ministerijos pranešime mįslingu pavadinimu „Jūros gelmėse vilnija povandeninės srovės“. Gyviai esą plaukiojo „tam tikrose teritorijose“ ir rinko svarbius duomenis, pavyzdžiui, apie vandens temperatūrą, druskingumą bei sroves, ir „per palydovą perdavė juos į užsienį“.
Šnipinėjimo tikslas, anot ministerijos, yra sudaryti „povandeninius žemėlapius“ ir „identifikuoti silpnąsias vietas Kinijos pakrančių gynyboje“. Ji kalbėjo apie „rimtą grėsmę šalies nacionaliniam saugumui“.
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Be to, priešiškos žvalgybos esą naudoja plūdurus su itin tiksliais jutikliais bei krovininiuose laivuose paslėptą įrangą, kad realiuoju laiku stebėtų Kinijos uostuose vykstančius procesus.