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Lenkijoje pristatyti modernūs naikintuvai „F-35“

2026 m. birželio 12 d. 17:11
Karolis Broga
Lenkijoje pristatyti modernūs JAV pagaminti naikintuvai „F-35“. Penktadienį jie iškilmingai praskrido virš kelių didžiųjų šalies miestų, o gyventojai galėjo pirmą kartą pamatyti pažangiausius šalies karinius lėktuvus, praneša „TVP World“.
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Per inauguracinį skrydį pavadinimu „Sveiki atvykę į Lenkiją“ du daugiafunkciai penktos kartos karo lėktuvai pakilo iš karinės oro bazės Lasko mieste, Lenkijos centrinėje dalyje.
Apie 9 val. 45 min. ryto jie praskrido virš Gdansko, prie Baltijos jūros krantų esančio uostamiesčio. Po to jie nuskrido 284 km palei Vyslos upę ir apie 10 val. 10 min. pasirodė virš Varšuvos.
Vėliau jie apsilankė Krokuvoje, Lenkijos pietuose, ir grįžo į Laską.
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Ten pristatymo ceremonijoje dalyvavo šalies prezidentas Karolis Nawrockis ir gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas, kurie lėktuvams oficialiai suteikė „Husarų“ (lenk. „Husarze“) vardą – taip pagerbiant elitinę XVI a. Lenkijos kavaleriją.
Pirmoji lėktuvų siunta
Pirmieji modernūs naikintuvai „F-35“ buvo perduoti Lenkijai gegužės pabaigoje. 2020 m. Lenkija ir JAV pasirašė 4,6 mlrd. JAV dolerių (3,9 mlrd. eurų) vertės sutartį dėl 32 naikintuvų F-35A įsigijimo iš bendrovės „Lockheed Martin“.
Tai vienas didžiausių ginkluotės įsigijimų Lenkijos istorijoje, o naujieji naikintuvai pakeis senus sovietinių laikų karo lėktuvus MiG-29 ir Su-22.
Orlaiviuose „F-35“ naudojamos mažo pastebimumo (angl. stealth) technologijos ir pažangūs jutikliai, kurie leidžia rinkti bei dalytis duomenimis iš mūšio lauko su kitais kariniais vienetais, įskaitant oro gynybos sistemas.
Iki šių metų pabaigos Lenkija tikisi gauti 14 lėktuvų „F-35“, o visi 32 turėtų būti perduoti iki 2029 metų.
Penktadienį virš kelių Lenkijos miestų praskrido pimrieji pristatyti naikintuvai „F-35“
karo aviacijaLenkijaJAV
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