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Penktadienio vakarą buvo sutrikusi „Facebook“ ir „Facebook Messenger“ veikla

2026 m. birželio 12 d. 16:54
Lrytas.lt
Penktadienio vakarą, prieš 17 valandą fiksuojami „Facebook“ ir jo žinučių platformos „Facebook Messenger“ sutrikimai. Kai kuriems vartotojams nemetama jokia prisijungimo klaida, bet tiesiog neįkraunamas joks turinys, kitiems išvis neleidžiama prisijungti.
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Interneto paslaugų sutrikimus registruojančioje svetainėje „Downdetector“ matyti, kad nusiskundimų dėl „Facebook“ veiklos sutrikimo skaičius masiškai ėmė augti apie 16 val. 30 min. Lietuvos laiku. Pačioje Lietuvoje sutrikimai prasidėjo kiek vėliau, apie 16 val. 45 min.
Nuo 17 val. 20 min. ėmė strigti ir „Meta“ valdomo socialinio tinklo „Threads“ veikla: programėlė veikė lėtai, o naršyklėje svetainė neįsikrovė.
Nuo 17 val. 30 min. „Facebook“ ir „Facebook Messenger“ veikimas ėmė atsikūrinėti, bet „Threads“ svetainė vis dar neveikė.
Kitose „Meta“ paslaugose – tokiose kaip „Instagram“, ar „WhatsApp“ – sutrikimų nebuvo pastebėta.
Sutrikimų priežastis kol kas nėra žinoma.
FacebookFacebook Messengersutrikimas
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