Studijos, po kurių nereikia ieškoti darbo: kuo jaunimą traukia Lietuvos karo akademija

„Sėkmingai vystant Nacionalinę diviziją ir vykdant Lietuvos kariuomenės modernizavimą, mums reikia ne tik gerai pasirengusių specialistų – reikia žmonių, gebančių priimti sprendimus sudėtingomis aplinkybėmis ir rodyti lyderystę. Studijos Lietuvos karo akademijoje suteikia ne tik universitetinį išsilavinimą, būrio vado kvalifikaciją, bet ir garantuotą karjerą Lietuvos kariuomenėje bei galimybę tiesiogiai prisidėti prie Lietuvos saugumo užtikrinimo“, – sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
5 priežastys studijuoti LKA:
Aiški karjeros kryptis po studijų
Vienas svarbiausių argumentų stojantiesiems – aiški profesinė perspektyva. LKA rengia vadus Lietuvos kariuomenei, todėl studijas baigę ir reikalavimus įvykdę absolventai kviečiami tęsti tarnybą profesinėje karo tarnyboje.
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Kitaip nei daugeliui studentų, kariūnams nereikia svarstyti, ką veiks baigę studijas – jau nuo pirmųjų metų jie nuosekliai ruošiami konkrečiai profesijai ir atsakomybei.
Studijos be finansinės naštos
Studijų metu kariūnams užtikrinamas finansinis stabilumas. Įstoję jie gauna stipendiją nuo 580 eurų, o ketvirtame kurse ji gali siekti iki 1480 eurų per mėnesį. Taip pat suteikiama gyvenamoji vieta, maitinimas, visa reikalinga ekipuotė, o pačios studijos visiškai finansuojamos valstybės.
Tai leidžia visą dėmesį skirti mokslams, kariniam rengimui ir asmeniniam augimui.
Universitetinis išsilavinimas ir karinis rengimas vienu metu
LKA suteikia galimybę vienu metu įgyti universitetinį išsilavinimą ir karinį pasirengimą. Akademijoje vykdomos gynybos studijų ir gynybos technologijų studijų bakalauro programos, kurios derinamos su intensyviu kariniu rengimu.
Pirmojo kurso kariūnai nuo antrojo semestro taip pat gali tęsti studijas Vilnius TECH universitete ir įgyti krašto apsaugos sistemai reikalingas specialybes. Baigę studijas jie gali rinktis tarnybą oro arba jūrų pajėgose, o studijas LKA baigę kariūnai įgyja visuomenės saugumo bakalauro diplomą, būrio vado kvalifikaciją ir tęsia tarnybą Sausumos pajėgose.
Patirtis tarptautinėje aplinkoje
Karo akademija aktyviai dalyvauja tarptautinėse mainų programose, įskaitant „Erasmus+“, todėl kariūnai gali semtis patirties užsienio karo akademijose Europoje ir JAV.
Tarp partnerių – Virdžinijos karo institutas JAV, Saint-Cyro karo akademija Prancūzijoje bei Helmuto Šmidto universitetas Vokietijoje. Tokia patirtis leidžia geriau suprasti šiuolaikinio saugumo iššūkius ir skirtingus lyderystės modelius.
Ugdo profesionalius lyderius ir asmenybes
Studijos Lietuvos karo akademijoje apima kur kas daugiau nei akademines žinias. Kariūnai ugdo vadovavimo įgūdžius, mokosi priimti sprendimus sudėtingomis aplinkybėmis, stiprina fizinį pasirengimą ir komandinio darbo kompetencijas.
Akademijoje sudaromos sąlygos aktyviai sportuoti, dalyvauti varžybose bei stiprinti discipliną ir atsakomybės jausmą – savybes, kurios praverčia ne tik tarnyboje, bet ir gyvenime.
Kariūnų gyvenimas nesibaigia auditorijose ar pratybose. Akademijoje veikia chorai „Kariūnas“ ir „Carmina Bellum“, muzikos grupė „Vėtra“, šokių kolektyvas „Šokte marš“, organizuojamos bendruomeninės ir kultūrinės veiklos. Čia ugdomas ne tik profesionalus karininkas, bet ir atsakinga, pilietiška bei stipri asmenybė.
Registracija į pažintinį pokalbį LKA vyksta iki liepos 1 d., todėl būsimi kariūnai kviečiami nelaukti egzaminų rezultatų ir registruotis jau dabar.