Suvalkų koridoriaus zonoje laukiama karinės technikos pagausėjimo – štai kodėl

Pagrindinis tarptautinių pratybų „Gallant Boar 2026“ uždavinys – vykdyti bendras karines operacijas ir sinchronizuoti veiksmus tarp sąjungininkų pajėgų. Mokymų metu didelis dėmesys bus skiriamas šalių karinio pasirengimo didinimui. Taip pat bus tobulinami įgūdžiai, reikalingi užtikrinti greitą ir efektyvią šio geografiškai itin svarbaus ruožo apsaugą.
Informacija gyventojams: birželio 13 d. nuo 8 val. numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda – Kryžkalnis – Kazlų Rūda – Marijampolė – Suvalkai.
pratybosSuvalkų koridoriusLietuva
Rodyti daugiau žymių