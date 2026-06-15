„Liuciferis“ dronų pragare: ukrainiečiai pritaikė „Abrams“ tanką šiuolaikiniam karui

Brigada paskelbė nuotraukas, kuriose šalia vietoje pagamintų apsauginių priedų matyti tanko išskirtiniai Australijos kilmės ženklai.
Ši karo mašina yra „M1A1 AIM“ modelis – variantas, kurį Australija padovanojo Ukrainai, 2024 m. spalį paskelbusi apie 49 tankų perdavimą iš savo atsargų. Australijos „M1A1 Abrams“ išlaikė „Abrams“ dujų turbininį variklį, tačiau pranešimuose teigiama, kad jų varikliai buvo sukonfigūruoti veikti naudojant dyzelinį kurą, o ne JAV kariuomenės „Abrams“ naudojamą „JP-8“ standartą – o tai suteikia logistinį pranašumą fronto linijoje, nes Ukrainos pajėgos jau naudoja daugiausia dyzelinį transporto parką. Šis praktinis pranašumas padarė Australijos tankus ypač vertingus, ir nuo 2026 m. pradžios Australijos tiekiami „M1A1 Abrams“ tapo Ukrainos „Abrams“ parko dalimi tokiuose sektoriuose kaip Pokrovskas.
„Lucifer“ nuotraukas išskirtinėmis daro būtent grotelių konstrukcijos modifikacijos. Skirtingai nuo ankstesnių Ukrainos šarvuotųjų mašinų modifikacijų, kuriose buvo naudojamos paprastos plokščios stogo konstrukcijos, šio tanko grotos pagamintos pagal modulinę architektūrą, leidžiančią bokšteliui laisvai suktis ir tuo pačiu užtikrinančią apsaugą iš viršaus – tai esminis inžinerinis uždavinys, kurio paprastesnės grotelių konstrukcijos dažnai nesugeba išspręsti.
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Grotos, kurios fiksuoja bokštelį vietoje, siekiant apsaugoti stogą, prieštarauja pagrindinio pabūklo paskirties tikslui, todėl modulinis sprendimas, kai atskiri segmentai apsaugo bokštelį nepriklausomai nuo korpuso šoninių ir galinių plokščių, išsaugo tanko kovinę naudą ir tuo pačiu pašalina labiausiai pažeidžiamas vietas. Korpuso šoninės ir galinės dalys turi savo apsaugines plokštes, kurios apsaugo nuo atakų iš šoninių ir galinių pusių – kampų, iš kurių FPV dronai dažniausiai artėja prie šarvuotų mašinų.
FPV (angl. first-person view) dronai – tai dronai, operatoriaus valdomi taip, tarsi jis sėdėtų jo viduje, ir suteikianti pilotui tikslumą, reikalingą dronui įsiskverbti į variklio skyrių, pro liuką arba į mašinos ploniausią šarvą, paprastai esantį gale.
Standartiniai „Abrams“ tankai neturi gamyklinės apsaugos nuo šios grėsmės kategorijos. „M1A1“ šarvuotės paketas buvo suprojektuotas atsižvelgiant į Šaltojo karo laikotarpio grėsmes, konkrečiai į sovietines prieštankines raketas ir kinetines įsiskverbimo priemones, ir nors jis yra galingas prieš tas grėsmes, variklio skyrius turi palyginti ploną šarvą, ir karo mašinos galas yra labiausiai pažeidžiama vieta. Ukrainos įgulos, improvizuodamos savo sprendimus, sprendžia problemą, kurios nė viena amerikiečių tankų programa nenumatė, kai „Abrams“ buvo suprojektuotas aštuntajame dešimtmetyje.
„Lucifer“ modifikacijos rodo, kad šie pritaikymai peržengė atskirų vienetų izoliuotos improvizacijos ribas, rašo „Defence Blog“. Modulinė grotelių konstrukcija su inžineriniu sprendimu dėl bokštelio pasukimo laisvės ir specialiais korpuso šonų bei galinių skydų atspindi sukauptą kovos lauko patirtį, paverstą pakartojamu metodu. Tai, kas prasidėjo kaip bet ko, kas buvo po ranka, virinimas prie labiausiai pažeidžiamų vietų, išsivystė į atpažįstamą apsauginę architektūrą, kurią kitos įgulos gali stebėti, kopijuoti ir tobulinti.
karinė technikatankaitankas Abrams
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