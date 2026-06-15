Griežtas sprendimas JK: jaunesniems nei 16 metų asmenims bus uždrausta naudotis socialiniais tinklais

Tarp programėlių, kurioms bus taikomas draudimas, yra „TikTok“, „Snapchat“ ir „Instagram“. Šios priemonės yra dalis JK valdžios planų apsaugoti jaunimą nuo žalos internete ir spręsti problemą dėl nesveiko vėlyvo naktinio naršymo telefonuose.
Konsultacijos, kurios baigėsi šių metų pradžioje ir sulaukė daugiau nei 116 000 atsakymų, parodė, kad 85 proc. tėvų mano, jog socialinių tinklų keliamas pavojus nusveria jų teikiamą naudą.
Australija tapo pirmąja šalimi pasaulyje, kuri praėjusių metų gruodį įvedė panašų draudimą.
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K. Starmeris teigia, kad socialiniai tinklai trukdo vaikams atlikti namų darbus, skaityti, žaisti su draugais ir laiku eiti miegoti. „Tai gali neatrodyti kaip didelė problema, tačiau būtent šios veiklos padeda vaikui tapti suaugusiuoju, – sakė jis. – Tiesą sakant, man gaila šios kartos“
Prisimindamas savo vaikystę, K. Starmeris nurodė, kad vaikams tuomet nereikėjo susidurti su tokia technologija, kuri taip įsiskverbia į kasdienį gyvenimą.
„Šiame pasaulyje, turint tokias technologijas, tėvams sunku žinoti, ką daryti, – kalbėjo premjeras. – Manau, dauguma tėvų tai palankiai įvertins“. Tačiau jis pridūrė, kad valdžia tebėra įsitikinusi, jog privalo pasinaudoti technologijų teikiamomis galimybėmis, kad sukurtų stipresnę ir teisingesnę Britaniją.
„Noriu, kad ši žinia būtų išgirsta aiškiai ir garsiai. Nesu pasirengęs eiti į kompromisus dėl mūsų vaikų saugumo ir laimės, todėl šis draudimas turi būti įvestas ir bus įvestas“, – kalbėjo K. Starmeris ir pripažino, kad tai nebus lengva ir kad kai kurios technologijų bendrovės nori, jog žmonės manytų, jog padėtis yra „nekintama“.
Pakeitimai taip pat bus nukreipti prieš platformas, kurios leidžia nepažįstamiems asmenims „nekontroliuojamai“ susisiekti su bet kuriuo vaiku, nurodė jis.
Paklaustas, kada galima tikėtis draudimų įsigaliojimų, ministras pirmininkas nurodė, kad tikisi, jog reikiami teisės aktai bus priimti dar iki Kalėdų, o draudimas turėtų įsigalioti kitų metų pradžioje.
„Socialiniai tinklai daro vaikus nelaimingus“, – teigė K. Starmeris. Anot jo, šios platformos palengvina patyčių vykdytojams priekabiavimą ir užgauliojimą vaikų atžvilgiu, ir sako, kad tai gali pakenkti žmonių psichinei sveikatai. Ministro teigimu, jos sukurtos taip, kad sukeltų priklausomybę, o jų funkcijos priverčia praleisti praleisti ten ištisas valandas.
Abejoja veiksmingumu
12-metė Sofija iš Sunderlando BBC Radio 4 laidoje „Today“ sakė, kad labiausiai nerimauja dėl to, kad neteks daugiausia bendravimo programėlių – pavyzdžiui, „Snapchat“. Paklausta, kiek laiko per dieną ji praleidžia socialiniuose tinkluose, ji atsakė, kad turbūt didžiąją dalį.
„Apskritai manau, kad šis draudimas nebus labai veiksmingas“, – teigė 14-metis George’as iš Kambrijos. Paklaustas, ar jo amžiaus žmonės iš karto galvoja, kaip jį apeiti, jis atsakė, kad taip, be abejo.“ Beveik 15-metis George’as mano, kad jo amžiaus žmonės turėtų galėti patys priimti sprendimus, nes jau peraugo tą etapą, kai kiti jiems sako, ką turi daryti.
Sužinojusi, kad tokios programėlės kaip „WhatsApp“ į draudimo sritį nepatenka, 15-metė Lilly iš Kambrijos sako, kad kitos programėlės (pavyzdžiui, „TikTok“) leidžia jai daugiau bendrauti – pavyzdžiui, leidžia jai skelbti savo pasirodymų vaizdo įrašus. Paklausta, kaip ji saugo save, kai vaizdo įrašai pasklinda po pasaulį, ji atsakė: „manau, kad esu pakankamai suaugusi, kad pati susitvarkyčiau“. Paauglė pridūrė, kad numatomas draudimas neleistų jai laisvai iš reikšti savęs.
Kaip rašo BBC, sprendimas dėl draudimų padarytas po konsultacijų, per kurias buvo gauta daugiau nei 116 000 atsakymų, įskaitant tėvų ir jaunimo nuomones. Teigiama, kad 90 proc. atsakiusių tėvų pritarė tam, kad socialinėse medijose galėtų registruotis tik 16 metų sulaukę asmenys, o 85 proc. teigė, kad socialinių medijų keliamas pavojus nusveria jų teikiamą naudą.
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