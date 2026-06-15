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Registrų centras: savaitgalį vyks sistemų atnaujinimo darbai

2026 m. birželio 15 d. 12:07
Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis Registrų centras (RC) praneša, jog savaitgalį bus atliekami sistemų atnaujinimo darbai – bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkėlimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą.
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„Pagrindinė RC duomenų bazė yra esminių valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenų saugykla, todėl jos perkėlimas į naują valdymo sistemą reikalauja atsakingo pasiruošimo. Praėjusią savaitę atlikome bandomuosius duomenų bazės valdymo perkėlimo darbus, kurie leido dar geriau įsivertinti visas rizikas ir užtikrinti tinkamą jų valdymą. Šią savaitę atliksime galutinius diegimo darbus, po kurių pereisime prie šiuolaikiško duomenų bazių valdymo sprendimo“, – pranešime cituojamas RC IT direktorius Antanas Raguotis.
Duomenų bazės perkėlimo darbus numatoma pradėti penktadienį, 22 val. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 val. ryto. Atliekant šiuos darbus neveiks RC sistemos, tarp jų – ir E. sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema.
Registrų centrassistemos atnaujinimas

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