„Rheinmetall“ Paryžiuje vykusioje parodoje pristatė mobilųjį kovinių dronų paleidimo įrenginį

Ši konteinerinė sistema gali talpinti ir paleisti iki 18 dronų, be to, vienu metu gali būti paleista keletas bepiločių skraidyklių – kaip teigia pati įmonė, dronų salvė.
„Rheinmetall“ paaiškino, kad dronai valdomi nuotoliniu būdu ir ore gali išbūti iki 70 minučių, o jų veikimo nuotolis siekia apie 100 kilometrų. Juos gali valdyti operatorius arba juose įdiegtos dirbtinio intelekto priemonės, padedančios nustatyti ir sekti taikinius, nors sprendimų priėmimo procese vis tiek dalyvauja žmogus.
Šiuose dronuose, kurių pavadinimas yra „FV-014“, sumontuotas apie 4 kilogramus sveriantis sprogstamasis užtaisas, įskaitant detonatorių. Juos paleidus, jie nusileisti negali, nes neturi tūpimo įrangos ir yra pritaikyti puolamosioms misijoms.
Susiję straipsniai
Bendrovė teigia, kad jei dronas per jam skirtą misijos laiką nesuranda tikslo, jis yra užprogramuotas kontroliuojamai sudužti tokioje vietoje, kurioje tikėtina, kad nepadarys žalos.
Vadinamąją baražinę ginkluotę (angl. loitering munitions) gaminti „Rheinmetall“ planuoja pradėti trečiąjį šių metų ketvirtį Neuso mieste netoli Diuseldorfo vakarinėje Vokietijos dalyje esančioje savo gamykloje.
Ši gamykla, kurioje kadaise buvo gaminamos automobilių dalys, šiuo metu yra pertvarkoma ir pritaikoma gynybos pramonės reikmėms. Joje bus gaminami dronai, palydovai ir bokšteliai, skirti oro gynybos transporto priemonėms.
Bendrovės „Rheinmetall“ skaitmeninių sistemų padalinio vadovas Timo Haasas teigė, kad konteinerinė raketų paleidimo sistema (CML) taip pat gali būti naudojama kitų gamintojų raketoms ir dronams leisti.