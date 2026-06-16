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Ar galima paskambinti mamai iš 10 kilometrų aukščio?

2026 m. birželio 16 d. 14:37
Lrytas.lt
Žinutė mamai iš 10 kilometrų aukščio skrendant atostogų prie Viduržemio jūros – įveikiama užduotis. Interneto ryšį keleiviams šiandien jau siūlo daug didžiųjų Europos oro bendrovių, tarp jų „Lufthansa“, KLM, „Air France“, „airBaltic“, „Turkish Airlines“, SAS ir kitos. Vis tik daugelis keleivių mano, kad lėktuve veikia tas pats mobilusis ryšys kaip ir ant žemės. Iš tiesų internetą skrendančiame lėktuve užtikrina palydovai ir ant žemės įrengti specialūs ryšio tinklai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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„Interneto ryšys lėktuvams dažniausiai užtikrinamas derinant kelias technologijas – palydovinį ryšį ir specialų antžeminių ryšio bokštų tinklą. Skirtingai nei įprasta mobiliojo ryšio įranga, šie bokštai yra nukreipti į dangų – dėl to gali perduoti signalą skrendantiems orlaiviams“, – aiškina „Bitė Lietuva“ naujos kartos tinklų direktorius Modestas Ropė.
Technologiškai interneto ryšys lėktuvuose leidžia ne tik siųsti žinutes ar naršyti, bet ir atlikti vaizdo skambučius, pavyzdžiui, naudojantis „VoWi-Fi“. Vis tik tikrų skambučių dar reikės palaukti bent kelerius metus.
„Lėktuve keleiviai ir įgula naudojasi „Wi-Fi“ ryšiu. Nors ateityje technologijos gali sudaryti galimybes ore naudotis ir savo įprastais mobiliojo ryšio planais, kol kas tai neįmanoma. Taip yra dėl to, jog mobilusis ryšys, kurį naudojame savo įrenginiuose kasdien, ryšio signalą gauna iš antžeminių bokštų, kurie nepasiekiami esant aukštai danguje, kur ir skraido avialinijų lėktuvai“, – sako M. Ropė.
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Ekspertas priduria, jog keleiviniai lėktuvai skrenda ypač dideliame – 10–11 kilometrų – aukštyje. Dėl to pasitelkiamas ir palydovinio ryšio sprendimas, kur internetas į lėktuvą specialia įranga perduodamas iš orbitoje skriejančių palydovų. Tai leidžia internetu naudotis ir ypač dideliame aukštyje.
Vis tik palydovinio ryšio duomenų kaina išlieka aukšta, o ryšio kokybė – šiek tiek mažesnė. Pavyzdžiui, dabar palydovinio ryšio 1 GB duomenų gali kainuoti šimtus eurų.
Pirmoji internetą lėktuvuose dar 2003 metais pasiūlė Vokietijos oro linijų bendrovė „Lufthansa“ – šiandien „Wi-Fi“ veikia daugelyje jos orlaivių.
„Bitė“ visose trijose Baltijos šalyse pastatė specialius ryšių bokštus, kurie internetu aptarnauja daugelį Lietuvos oro erdvę kertančių lėktuvų ir užtikrina interneto ryšį keleiviams ir įguloms kasdien“, – sako bendrovės naujos kartos tinklų direktorius.
Nors 5G dažniai parinkti taip, kad nesukurtų jokių trukdžių lėktuvo vidinėms sistemoms, lėktuvo kilimo ir leidimosi metu skrydžio įgula vis tiek prašys laikinai išjungti interneto ryšį. Ryšio sistemas orlaiviuose leidžiama jungti nuo 3 kilometrų aukščio.
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