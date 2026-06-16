Nelegalūs kasinėjimai baigėsi sensacija: miesto pakraštyje atidengta imperatoriškosios šeimos vila

Vila buvo atrasta Castel di Guido kaime, esančiame apie 19 kilometrų į vakarus nuo senovės Romos miesto sienų. Senovėje ši vietovė buvo žinoma kaip Lorium, ir ją dažnai lankydavo prestižinės romėnų šeimos, įskaitant Romos imperatorius Adrianą, Antoniną Pijų ir Marką Aurelijų.
Vasario mėnesį vietos policija buvo informuota apie neteisėtus kasinėjimus Castel di Guido kaime, esančiame valstybei priklausančioje žemėje. Neteisėti kasinėjimai buvo atliekami ekskavatoriumi, kuris padarė gilius rėžius viloje ir paliko didžiules žemių krūvas.
Alessia Contino vadovaujami Superintendantūros archeologai atliko skubius kasinėjimus, siekdami užfiksuoti ir stabilizuoti šioje vietoje esančią architektūrą.
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„Dėka vietos gyventojų pranešimo ir greitos intervencijos pavyko identifikuoti dalį didelės, anksčiau nežinotos imperijos laikotarpio vilos ir atidengti nuostabų dekoracijų rinkinį, taip pat atrasti statulą iš balto marmuro“, – teigia A. Contino.
Kasinėjimų metu buvo atidengtas vilos įėjimo atriumas, du freskomis ir mozaikomis puošti kambariai bei keletas kitų patalpų, susijusių su šio didelio kaimo namo žemės ūkio veikla. Vila greičiausiai buvo pastatyta I a. pradžioje, o apleista III a.
Atriumo centrinį impluviumą – marmuro baseiną, esantį daugelio senovės romėnų namų centre, kuriame surinkdavo lietaus vandenį – supo grindys, papuoštos juodai baltomis botaninėmis ir geometrinėmis mozaikomis. Kambario galinė siena, kurios apie 1,5 metro vis dar buvo išlikę, buvo nudažyta raudonai kaip freskos, kurioje buvo vaizduojami žmonių figūros ir botaniniais elementais, dalis.
Didįjį kambarį supo keturi mažesni kambariai, iš kurių trijuose vis dar išlikusios mozaikinės grindys. Viename kambaryje yra devyni juodai-baltos geometrinės plokštės, kitame – juodi aštuonkampiai ant balto fono, o trečiajame – juodi stačiakampiai.
Vilos centriniame baseine archeologai rado sulaužytą apie 80 centimetrų aukščio statulą, vaizduojančią barzdotą vyrą, dėvintį trumpą tuniką ir nešantį krepšelį su paukščiais ir vaisiais. Statula galėjo vaizduoti Silvaną – romėnų miškų ir kitų neapdirbtų žemių dievybę, saugojusią naminių gyvulių bandas. Silvanas taip pat buvo Bakcho (graikų Dionizo) – vyno ir ekstazės dievo – palydovas.
Remiantis pranešimu, vilos dydis bei mozaikų ir freskų kokybė leidžia manyti, kad vilos savininkai buvo Romos aristokratai ir galbūt net imperatoriškosios šeimos nariai. Romos imperijoje Loriume gyveno tokios elito šeimos kaip Aurelijai ir Arijai – Antonino Pijaus, valdžiusio 138–161 m. e. m., giminės iš tėvo ir motinos pusės. Senovės šaltiniai rodo, kad Antoninas Pijus vaikystę praleido Loriume, ten pastatė savo imperatoriškuosius rūmus ir sulaukęs 74 metų ten mirė.
Loriume taip pat dažnai lankydavosi imperatorius Adrianas, kuris įvaikino Antoniną Pijų, kad padarytų jį savo įpėdiniu – bei Markas Aurelijus, kuris buvo Antonino Pijaus sūnėnas, įvaikis ir žentas. Dėl Loriumo glaudžių ryšių su Antoninų imperatorių dinastija, regione anksčiau buvo atrasta daug vilų ir senovinių dvarų.
Tačiau naujai atrasta vila yra dar viena svarbi dėlionės detalė, sako A. Contino.
Tolesni darbai su vila ir jos artefaktais padės archeologams tiksliau nustatyti pastato amžių ir išsiaiškinti, ar jis buvo apleistas, kai imperatoriškoji šeima buvo perkelta iš Loriumo.
Nors darbai su vila dar nėra baigti, visuomenė turi galimybę apsilankyti naujai atrastoje viloje ir pamatyti jos mozaikas birželio 20 d. per nemokamą archeologinę ekskursiją ir gido vedamą turą, kurį organizuoja Romos specialioji priežiūros tarnyba, rašo „Live Science“.
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