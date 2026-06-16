Mokslas ir ITIšmanyk

Rusija skelbiasi turinti atsaką į dronų atakas: kaip veikia nauja automatizuota sistema

2026 m. birželio 16 d. 21:39
Lrytas.lt
Rusai ieško būdų, kaip apsaugoti savo naftos perdirbimo gamyklas, gynybos objektus ir kitus strateginius objektus nuo Ukrainos dronų. Šiuo tikslu jie pademonstravo priešlėktuvinės gynybos sistemą „Zubr“, kuri eksploatuojama jau šešis mėnesius.
Daugiau nuotraukų (1)
Ši priešlėktuvinė sistema susideda iš keturių priekabų, kuriose įrengti ugnies valdymo moduliai, o kiekvienas iš jų ginkluotas keturiais 7,62 mm PKT kulkosvaidžiais ir elektrooptine taikymo sistema. Jie sujungti į vieną automatizuotą sistemą su vadaviete ir radaru.
Aptikimas ir sekimas atliekami automatiškai, o sprendimą šaudyti priima žmogus operatorius. Rusijos valstybinė korporacija „Rostek“ teigia, kad šios oro gynybos sistemos veikimo nuotolis yra 1,5 km. Be to, 2026 m. sausį bendrovė paskelbė apie „Zubr“ sistemos tiekimo Rusijos ginkluotosioms pajėgoms pradžią.
Vaizdo įraše „Zubr“ atrodo gana sudėtinga sistema, pasižyminti stabiliu šaudymu ir moderniu valdymo postu. Elektrooptinės taikymosi sistemos filmuota medžiaga taip pat rodo, kaip perimami keli dronai.
Apskritai atrodo, kad Rusija į šį klausimą pažvelgė rimtai ir sukūrė oro gynybos sistemą, gerai pritaikytą prie dabartinių mūšio lauko realijų, rašo „Defense Express“ – nes Ukrainos dronai, kurių veikimo nuotolis nuolat didėja, vis dažniau vykdo smūgius giliai į Rusijos teritoriją. Todėl idėja automatizuoti mobilią ugnies grupę, ginkluotą kulkosvaidžiu, atrodo pagrįsta. Nors mobilumas šiek tiek sumažėja, tai nėra esminis trūkumas sistemai, skirtai pirmiausia stacionariam veikimui.
Tačiau tam, kad „Zubr“ sistema turėtų reikšmingą poveikį mūšio lauke, ją reikėtų dislokuoti dideliais kiekiais, nes ribotas dislokavimas vargu ar turės didelės įtakos situacijai – ypač atsižvelgiant į trumpą sistemos veikimo nuotolį. Tai priklauso tiek nuo užsakymo dydžio, tiek nuo pramonės gamybos pajėgumų.
Susiję straipsniai
Rusai dislokavo retą karo mašiną

Rusai dislokavo retą karo mašiną (1)

Ukrainos dronų baimė keičia Maskvos veidą: štai kas keliama ant miesto stogų

Ukrainos dronų baimė keičia Maskvos veidą: štai kas keliama ant miesto stogų

Kai tiesioginio pataikymo nebeužtenka: rusai skelbia sukūrę naujos kartos dronų naikintoją

Kai tiesioginio pataikymo nebeužtenka: rusai skelbia sukūrę naujos kartos dronų naikintoją

Apibendrinant, Rusija pastaruoju metu sustiprino pastangas kurti papildomas oro gynybos sistemas. Nors laivynui siūloma naudoti „TOR-M2KM“ jūrinę versiją, strateginių objektų apsaugai buvo pristatytas 30 mm „ZAK-30 Citadel“, rašo „Defense Express“.
ginkluotėoro gynybaRusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.