Rusija skelbiasi turinti atsaką į dronų atakas: kaip veikia nauja automatizuota sistema

Ši priešlėktuvinė sistema susideda iš keturių priekabų, kuriose įrengti ugnies valdymo moduliai, o kiekvienas iš jų ginkluotas keturiais 7,62 mm PKT kulkosvaidžiais ir elektrooptine taikymo sistema. Jie sujungti į vieną automatizuotą sistemą su vadaviete ir radaru.
Aptikimas ir sekimas atliekami automatiškai, o sprendimą šaudyti priima žmogus operatorius. Rusijos valstybinė korporacija „Rostek“ teigia, kad šios oro gynybos sistemos veikimo nuotolis yra 1,5 km. Be to, 2026 m. sausį bendrovė paskelbė apie „Zubr“ sistemos tiekimo Rusijos ginkluotosioms pajėgoms pradžią.
Vaizdo įraše „Zubr“ atrodo gana sudėtinga sistema, pasižyminti stabiliu šaudymu ir moderniu valdymo postu. Elektrooptinės taikymosi sistemos filmuota medžiaga taip pat rodo, kaip perimami keli dronai.
Apskritai atrodo, kad Rusija į šį klausimą pažvelgė rimtai ir sukūrė oro gynybos sistemą, gerai pritaikytą prie dabartinių mūšio lauko realijų, rašo „Defense Express“ – nes Ukrainos dronai, kurių veikimo nuotolis nuolat didėja, vis dažniau vykdo smūgius giliai į Rusijos teritoriją. Todėl idėja automatizuoti mobilią ugnies grupę, ginkluotą kulkosvaidžiu, atrodo pagrįsta. Nors mobilumas šiek tiek sumažėja, tai nėra esminis trūkumas sistemai, skirtai pirmiausia stacionariam veikimui.
Tačiau tam, kad „Zubr“ sistema turėtų reikšmingą poveikį mūšio lauke, ją reikėtų dislokuoti dideliais kiekiais, nes ribotas dislokavimas vargu ar turės didelės įtakos situacijai – ypač atsižvelgiant į trumpą sistemos veikimo nuotolį. Tai priklauso tiek nuo užsakymo dydžio, tiek nuo pramonės gamybos pajėgumų.
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Apibendrinant, Rusija pastaruoju metu sustiprino pastangas kurti papildomas oro gynybos sistemas. Nors laivynui siūloma naudoti „TOR-M2KM“ jūrinę versiją, strateginių objektų apsaugai buvo pristatytas 30 mm „ZAK-30 Citadel“, rašo „Defense Express“.
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